Yksi uusi ominaisuus on kaikkein merkitsevin, kun Suomen myydyin pakettiauto uudistuu

Autot

Suomen myydyin paku uudistuu – yksi uusi ominaisuus kaikkein merkitsevin

Tänä vuonna Volkswagen on pitänyt myydyimmän pakettiautomerkin valtikkaa hallussaan niukasti ennen Fordia. Erot ensirekisteröinneissä esimerkiksi VW Transporterin ja Ford Transitin välillä ovat olleet hyvin pieniä.Nykyinen kuudennen sukupolven Transporter esiteltiin neljä vuotta sitten, joten pieni päivitys 6.1-kauteen on nyt ennen kaikkea moottoreiden uudistuessa erinomaisesti paikallaan.Suurin uutinen Transporterin tiimoilta on kuitenkin se, että nyt uuden sähkömekaanisen ohjaustehostuksen myötä siihen on saatavilla entistä enemmän erilaisia kuljettajaa avustavia järjestelmiä.Uusia avustinjärjestelmiä tulee saataville kaikkiaan 20, joista yhdeksän on uusia T6.1:ssä. Sivutuuliavustin tulee vakiovarusteeksi. Muita mielenkiintoisia avustimia ovat muun muassa perävaunu-, kaista- ja pysäköintiavustin.Lisää uudesta Transporter 6.1:stä kerromme huomisen perjantain Ilta-Sanomien paperiversiossa.