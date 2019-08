Autot

Mercedes-Benzin täydennysmalli GLB: Kolme istuinriviä jopa seitsemälle

Kolme istuinriviä, jopa seitsemän istuinpaikkaa





Mercedes-Benz GLB on tähtimerkin maailmanlaajuisesti laajenevan kompaktiautomalliston kahdeksas jäsen.Euroopassa kahdeksasta mallivaihtoehdosta myynnissä ovat jo kuusi vaihtoehtoa: A-sarjan hatchback ja sedan, B-sarjan Sports Tourer, CLA Coupé, CLA Shooting Brake ja GLA.On ymmärrettävää, että GLB on valmistettu, sillä Mercedes-Benzin mallistossa SUV-autot muodostavat kolmasosan myynnistä, ja siitä neljäsosa koostuu kompaktiautoista.Kompaktiautojen esiinmarssi alkoi jo 1997, jolloin ensimmäinen A-sarjan auto tuotiin markkinoille. Sen jälkeen yli 6.5 miljoonaa tähän segmenttiin kuuluvaa Mercedestä on toimitettu asiakkaille ympäri maailman.GLB on Mercedes-Benzin ensimmäinen kolmella istuinrivillä varustettu kompaktiluokan auto. Uutuuden pituus on 4 634 mm, akseliväli 2 829 mm ja korkeus 1 658 mm.Kun suurinta henkilökuljetuskapasiteettia ei tarvita, lisävarusteena saatava kolmas rivi voidaan taittaa piiloon ja kasvattaa näin tavaratilaa käden käänteessä.GLB tulee myyntiin kolmella bensiiniversiolla ja yhtä monella dieselillä. Dieselmoottorivaihtoehtojen kanssa on saatavissa jatkuvalla nelivedolla varustetut vaihtoehdot.