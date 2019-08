Autot

Liikenneministeri Marin: Suomen kevytautolaki saatetaan kumota

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) pitää Suomen kevytautoja koskevaa huomautusta vakavana. Hänen mukaansa on mahdollista, että eduskunnassa hyväksytty kevytautoja koskeva laki joudutaan kumoamaan.

https://twitter.com/MarinSanna/status/1166605912943071238