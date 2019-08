Autot

Uudella huippunopealla latausasemalla autoon saa varttitunnissa sähköä 300 km:n matkaa varten

K-ryhmän julkisuuteen toimittaman tiedotteen mukaan suurteholatauspisteet ovat jopa seitsemän kertaa tehokkaampia kuin nykyiset pikalaturit. Latauspisteet tarjoavat sähköautoilijoille 350 kW:n lataustehon. Mikäli ladattava auto voi hyödyntää suurteholatauspisteen koko lataustehoa, 15 minuutissa autoon saa 300 kilometrin toimintamatkan.Suurteholatausasemat ovat osa Ionityn Euroopan laajuista verkostoa, ja ne täydentävät valtakunnallista K-Lataus-verkostoa. Myöhemmin syksyllä Ionity ja K-ryhmä avaavat kaksi suurteholatausasemaa Tampereen ja Lahden suuntaan kulkevien moottoriteiden varsille K-ryhmän kauppapaikoille.Ionity on Volkswagen Groupin, BMW:n, Daimlerin ja Fordin yhteisyritys, jonka tavoitteena on rakentaa tehokas, kattava ja helppokäyttöinen sähköautojen suurteholatausverkosto läpi Euroopan. Tavoitteena on, että vuonna 2020 verkostoon kuuluu 400 suurteholatausasemaa. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 133 latausasemaa, joista Suomea lähimmät latausasemat sijaitsevat Ruotsissa.K-Lataus-verkosto on K-ryhmän valtakunnallinen sähköautojen latausverkosto, johon kuuluu vuoden loppuun mennessä lähes 400 latauspistettä yli 70 K-kaupan yhteydessä.