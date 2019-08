Autot

Porschen ensimmäisen sähköauton ohjaamosta löytyy yllätys matkustajalle





Ohjaamon suunnittelussa Porsche sanoo hakeneensa mallia ensimmäisestä, vuonna 1963 esitellystä 911-mallista.Mittaristo koostuu kaarevasta 16,8 tuuman näytöstä, joka on muotoiltu Porschelle tunnusomaiseen pyöristettyyn tyyliin. Suojakupu on jätetty pois, millä tavoitellaan virtaviivaista ja modernia ilmettä hiukan älypuhelinten ja tablettien tyyliä muistuttaen. Valmistajan mukaan ionipinnoitetun lasin käyttö polarisoivine suodattimineen tekee pinnasta heijastamattoman.Kuljettajan valittavissa on neljä eri näyttövaihtoehtoa:Classic mode (tehomittari) muistuttaa Porschelle ominaisia pyöreitä mittaristoja. Tehomittari korvaa mittariston keskellä sijaitsevan kierroslukumittarin.Map mode korvaa päätehomittarin karttanäkymällä.Full map modessa pyöreät mittarit on jätetty tarkoituksellisesti pois ja tilalle on tuotu koko näytön kattava navigaatiokartta.Pure-moodissa näytetään olennaisimmat ajoon liittyvät tiedot kuten nopeus, liikennemerkit ja navigointi, jossa on käytössä minimalistinen nuolisymboli.Näytön reunoilla on lisäksi pieniä kosketuksella toimivia kenttiä, joilla voidaan säätää valaistusta ja alustan toimintaa. Mittaristo on ohjauspyörää leveämpi. Tällä muistutetaan katsojaa ikonisesta Porsche 911 Carrerasta.Kojelaudan keskiosassa on kaksi päällekkäistä näyttöä nyky-Audin tapaan. Niistä ylempi on varattu tietoviihdejärjestelmälle. Alemmasta säädetään ilmastointilaitetta, ja se toimii myös kirjoitusalustana navigaattorin osoitteita varten.