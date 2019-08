Ensitestissä upouusi Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid: Ylisanat ovat loppua – järkiauto hinnasta riippumatta

Autot

Upouusi Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid: Ylisanat ovat loppua – järkiauto hinnasta riippumatta





Porsche Cayenne on urheiluautovalmistajan eniten myydyin malli Suomessa. Nyt Cayenne-mallisto laajentuu uudella hybridillä, joka tottelee nimeä Cayenne Turbo S E-Hybrid.Turbo S E-Hybridin hybridivoimalinja on tuttu Cayenne E-Hybridistä, jossa sähkömoottorin parina on ahdettu V6-moottori. Turbo S E-Hybridin ydin on tuplaturboilla varustettu nelilitrainen V8-bensamoottori. Kahdeksikko tuottaa tehoa 550 hevosvoimaa.Kasipadan ja kahdeksanvaihteisen Tiptronic S -automaattivaihteiston väliin on istutettu satakilowattinen sähkömoottori. Voimapaketin yhteistehoksi kirjataan tutisuttavat 680 hevosvoimaa. Vääntöä moottoripari tarjoaa muhkeat 900 newtonmetriä.Pelkän sähkön voimalla Cayenne Turbo S E-Hybrid liikkuu ajotyylistä riippuen 32 kilometriä. Sähköajossa huippunopeus on rajoitettu lukemaan 135 km/h.Auton 7,2 kW laturilla sekä 400 voltin sekä 16 ampeerin yhdistelmällä akusto latautuu täyteen alle kahdessa ja puolessa tunnissa. Normaalilla kotitalouspistokkeella latausaika pitenee kuuteen tuntiin. Latausluukku löytyy auton vasemmalta puolelta, polttoainetäyttöaukon vastakkaiselta puolelta.Uutuudessa on kuusi ajo-ohjelmaa: E- Power sähköajoon, Hybrid Auto hybridiajoon, urheilullinen Sport, Sport Plus sekä akuston varausta säästävä E-Hold ja akustoa ajossa lataava E-Charge. Ajomoodit valitaan keskikonsolin paneelista ja ohjauspyörän kytkimestä.Cayenne Turbo S E-Hybrid käynnistyy aina sähköiseen ajomoodiin. Jos voiman tarve lisääntyy ja kaasupoljinta painetaan siinä tuntuvan välipykälän yli, siirtyy voimalinja Hybrid Auto -moodiin käyttämään molempia moottoreita. Näin tapahtuu myös tilanteessa, jossa akuston varaustila on alle tarvittavan tason.Sähkömoottorilla haetaan taloudellisuutta ja päästöjen minimointia, mutta se toimii myös sähköisenä ”turbona”. Sähkömoottoria käytetään Hybrid Auto-, Sport- ja Sport Plus- ajo-ohjelmilla, joilla se tarjoaa lisävoimaa kiihdytyksen maksimoimiseksi.Akustoa voidaan ladata ajon aikana ja varausta voidaan säästää myöhempää käyttöä varten. Tällöin Turbo S E-Hybrid liikkuu bensamoottorin voimin.Ensitestissä uutuus osoittautuu äärimmäisen mukavaksi. Uudet ergonomiaistuimet tarjoavat erinomaisen tuen ja hyvä ajoasento löytyy nopeasti. Hiljainen ohjaamo sulkee ulkomaailman lähes täysin pois. Kasipata muistuttaa itsestään vaimean kumeina murahduksina pysyen kuitenkin tyylikkäästi taustalla.Voimaa Cayenne Turbo S E-Hybridissä riittää kaikissa ajotilanteissa. Voimakkaissa kiihdytyksissä kasikoneen ääni muuttuu asteen rosoisemmaksi, mutta ohjaamo ei missään vaiheessa täyty liioitellusta karjunnasta. Muutaman voimakkaan täyskiihdytyksen jälkeen tehtaan väitteitä hybridin aidosta urheilullisuudesta ei ole syytä epäillä.Vaikuttavaa on myös ohituskiihtyvyys. Satasen nopeudessa kaasua pohjaan painettaessa Cayenne tuntuu unohtavan massansa ja säntää hurjasti eteenpäin. Mittaristonäytössä nopeusmittarin osoitin jatkaa määrätietoista nousemista, vaikka kahdensadan merkkiviiva on jo ohitettu. Poljin on pakko nostaa autobaanalla edessä olevan hitaamman liikenteen vuoksi hetkeä ennen luvattua 295 km/h huippunopeutta, vaikka mahtihybridi ei osoita mitään merkkejä kiihtyvyyden hidastumisesta.Kaupunkiympäristössä Turbo S E-Hybridin voima tekee Cayennestä moitteettoman kulkupelin. Sähköajossa Cayenne on täysin äänetön. Jos kaasupolkimeen luodun pehmeän porrastuksen malttaa olla ylittämättä, hybridi etenee sutjakkaasti sähköllä kaikissa liikennetilanteissa. Koko 900 newtonmetrin vääntövoima on kuskin käytössä heti 1 500:n käyntinopeudesta alkaen, mikä tekee etenemisestä kaikissa ajotilanteissa pehmeää.Vakiona oleva ilmajousitus tarjoaa matkantekoon nautittavaa mukavuutta. Jousitus mukautuu automaattisesti eri ajotilanteisiin ja -ohjelmiin, mutta sitä voi napakoittaa myös manuaalisesti kaksivaiheisesti.Normaalin jousituskorkeuden lisäksi Turbo S E-Hybridissä on viisi eri vaihtoehtoa, jotka säätyvät automaattisesti ajonopeuden- ja valitun -ohjelman mukaisesti. Ajossa maavara vaihtelee 162–245 millimetrin välillä. Lastausta varten jousitusta voi pudottaa alemmas tavaratilassa olevasta napista.Hybridistä löytyy pitkä lista konsonanttitäytteisiä apujärjestelmien lyhenteitä, kuten PDCC- kallistuksenvakautusjärjestelmä ja alustan toimintoja ohjaava 4D-Chassis Control sekä kattava lista kuljettajaa avustavia järjestelmiä.Teknococktailia voidaan täydentää mm. optiona saatavalla nelipyöräohjauksella. Siinä taka-akseli kääntyy eri suuntaan etupyörien kanssa noin nopeuteen 80 km/h asti. Suuremmissa nopeuksissa akseli kääntyy samaan suuntaan. Kääntökulma on maksimissaan kolme astetta.Cayenne Turbo S E-Hybrid- malli tulee tarjolle sekä normaalilla Cayenne-korilla että sen Coupé- versiona. Julkistuksen yhteydessä esiteltiin myös V6-moottorinen Cayenne E-Hybrid Coupé -malliversio. Sen voimalinja tuottaa tehoa 462 hevosvoimaa vääntölukeman ollessa 700 newtonmetriä.Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid on kutkuttava kokonaisuus. Se sovittaa superauton suorituskyvyn kookkaaseen ja tilavaan SUV:n koriin kanssaliikkujien ollessa autuaan tietämättömiä Cayennen tuttujen muotojen peittämästä voimareservistä.Porsche Cayenne Turbon ostajat ansaitsevat mitalin rintaansa kartuttaessaan ajokkinsa vero-osuudella valtion varantoja. Turbo S E-Hybrid tarjoaa autojen hinnan ja tehon suhdetta tarkasteltaessa potentiaalisen vaihtoehdon. Turbo S E-Hybridissä on tehoa 130 heppaa enemmän, mutta hintaa 71 000 euroa vähemmän. Mukavasta ja voimaa uhkuvasta etenemisestä nauttiville Turbo S E-Hybrid on siis todellinen järkiauto.Porsche Cayenne Turbo S E-Hybridin hinnat alkavat 194 801 eurosta. Coupé-mallissa hintalappuun lisätään vajaat 4 600 euroa. Suomeen ensimmäiset autot ehtivät loppuvuoteen mennessä.