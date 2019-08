Autot

IS poimi kuusi automallia, joilla alaikäinenkin ajaa kohta hymyissä suin

Kevytauto eli nopeusrajoitettu henkilöauto on ollut yksi tämän vuoden kuumimmista liikenteen puheenaiheista. Marraskuussa on mahdollista, että nuoret, 15–17-vuotiaat pääsevät ajamaan henkilöautoilla, joiden huippunopeus on rajoitettu lukemaan 60 kilometriä tunnissa.Nuorten kannalta tämä tarkoittaa sitä, että monet voivat unohtaa mopoautot ja valita – jos vain oma tai vanhempien lompakko kestää – melkein millaisen auton tahansa itselleen kulkineeksi.IS kertoi aiemmin, että tekniikka, jolla auton kulkunopeutta rajoitetaan, on mahdollista asentaa käytännössä autoon kuin autoon. Viikko sitten kerroimme, että jopa noin 450 000 euroa maksava McLaren 720S on periaatteessa kevytauto!Keskustelua kevytautoista ja sellaisen valinnasta käydään varmasti myös perheissä. Koska valinnanvapautta on nyt paljon, selvää on, että nuoret haaveilevat mieluisasta kulkineesta.IS poimi Autotuojat- ja teollisuus ry:n tietokannasta automalleja, joilla uskoaksemme nuoriso voisi ajaa hymyssä suin.BMW on nuorison kestosuosikki numero yksi – eikä se tee tässäkään asiassa poikkeusta. Ykkös- tai kakkossarja vetoavat nuoriin edelleenkin sporttisuudellaan ja myös sillä, kuinka niitä on mahdollista rakennussarjoin tuunata. Mikä parasta, 2-sarja on saatavilla coupén lisäksi myös cabrio-mallina. Hinta: 1-sarja alkaen 28 400 euroa ja 2-sarja 37 200 euroa.Automallina jo hieman iäkäs, mutta aina niin hurmaava ”pompannappi” – ja vielä avoautona, Fiat 500C:n katto on avattava, jolloin kesä maistuu vieläkin paremmalta. Pieni, kaunis ja näppärä. Hinta: alkaen 16 800 euroa.Saksalaisvalmistajan tuoreinta tekniikkaa tarjoalla. Sporttinen, trendikäs ja erittäin hyvännäköinen. Monet nuoret arvostavat varmasti myös sitä, että auto on Suomessa tehty. Hinta: alkaen 27 200 euroa.Tässä sitä tuulettamaan vasta pääseekin. Mini Cabriosta katon saa kokonaan auki niin kuin kunnon avoautossa kuuluukin. Mini on aina Mini, persoonallinen jo valmiiksi. Hinta: alkaen 30 300 euroa.Aikuiset ovat ihastuneet tämän auton sporttisuuteen ja tyylikkyyteen ikihyviksi, joten miksi eivät nuoretkin. Sitä paitsi, ovathan Peugeot’n mallit olleet kautta aikojen nuorten suosiossa, niin miksi ei uusi 508:kin. Hinta: alkaen 30 500 euroa.Toyotan urbaanisti muotoiltu auto edustaa parhaimmillaan crossovereiden kategoriaa, johon myös esimerkiksi Nissan Juke, VW T-Roc ja vastaavat kuuluvat. C-HR on sopivasti huomiota herättävä, olemalla samalla persoonallinen muttei kuitenkaan liian futuristinen. Auton muotoilu ja siihen yhdistettävät laajat personointimahdollisuudet eivät voi olla puhuttelematta nuoria. Hinta: alkaen 25 400 euroa.