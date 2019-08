Autot

Tässä on kaikkien aikojen nopein ja tehokkain Porsche Cayenne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilat-Sanomat tutustui uutuuteen Saksassa. Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid osoittautui kutkuttavavaksi kokonaisuudeksi. Se sovittaa superauton suorituskyvyn kookkaaseen ja tilavaan SUV:n koriin kanssaliikkujien ollessa autuaan tietämättömiä Cayennen tuttujen muotojen peittämästä voimareservistä.Turbo S E-Hybridin hybridivoimalinja on tuttu Cayenne E-Hybridistä, jossa sähkömoottorin parina on ahdettu V6-moottori. Turbo S E-Hybridin ydin on tuplaturboilla varustettu nelilitrainen V8-bensamoottori. Kahdeksikko tuottaa tehoa 550 hevosvoimaa.Porsche Cayenne Turbon ostajat ansaitsevat mitalin rintaansa kartuttaessaan ajokkinsa vero-osuudella valtion varantoja. Turbo S E-Hybrid tarjoaa autojen hinnan ja tehon suhdetta tarkasteltaessa potentiaalisen vaihtoehdon. Turbo S E-Hybridissä on tehoa 130 heppaa enemmän, mutta hintaa 71 000 euroa vähemmän. Mukavasta ja voimaa uhkuvasta etenemisestä nauttiville Turbo S E-Hybrid on siis todellinen järkiauto.Porsche Cayenne Turbo S E-Hybridin hinnat alkavat 194 801 eurosta. Coupé-mallissa hintalappuun lisätään vajaat 4 600 euroa. Suomeen ensimmäiset autot ehtivät loppuvuoteen mennessä.Ilta-Sanomien paperiversiosta voi lukea huomenna perjantaina tarkemmin auton teknisistä yksityiskohdista ja ajotunnelmista.