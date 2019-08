Uusi laki voimaan 1.6.2020 – Asiantuntija uskoo: Tulevaisuudessa ajokielloista selviää useimmiten rahalla

ylinopeus on yli 10 kilometriä tunnissa, jos suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa tai

ylinopeus on yli 15 kilometriä tunnissa, jos suurin sallittu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa.

Tieliikennelain seuraamusjärjestelmän uudistus tuo muutoksia ajokorttilain 65 §:ään toistuvien rikkomusten perusteella ajokieltoon määräämisestä. Vuoden 2020 kesäkuun alusta alkaen toistuviin liikennerikkomuksiin, jotka voivat johtaa ajokieltoon, lasketaan seuraavat moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajetut ylinopeudet:Tällä hetkellä voimassa olevan ajokorttilain (386/2011) 65 §:n mukaan poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos tämä on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan esimerkiksi nopeusrajoituksen rikkomiseen.Ajokorttiseuraamus on tulevaisuudessa mahdollista määrätä tiettyjen liikennevirhemaksulla käsiteltävien liikennerikkomusten oheisseuraamuksena.Lähde: Mika Sutelan blogikirjoitus