Autot

Mercedes-Benz ylpeilee uutuudestaan: Ensimmäinen laatuaan









Mercedes-Benz Vans esitteli Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa 2019 Concept EQV:n. Tuolloin auto kulki vielä tutkielman nimellä. Nyt auto on valmis sarjatuotantomalli ja sillä on virallinen nimikin: Mercedes-Benz EQV.Valmistaja kutsuu uutuuttaan maailman ensimmäiseksi täyssähköiseksi premium-tila-autoksi.Auton toimintamatkaksi ilmoitetaan 405 kilometriä (NEDC-mittaustavalla). Korkeajänniteakun lataus tapahtuu 10 prosentista 80 prosenttiin alle tunnissa.Voimalinjan huipputeho on 150 kilowattia. Energia otetaan litiumioniakusta, joka on sijoitettu painojakauman kannalta suotuisasti auton lattiaan. Auton huippunopeus on rajoitettu lukemaan 160 km/h.Mercedes-Benz EQV näyttäytyy ensi kertaa julkisuudessa tämänvuotisessa Frankfurtin kansainvälisessä autonäyttelyssä IAA:ssa 12. syyskuuta.EQ on Mercedes-Benzin vuonna 2016 perustama tuote- ja teknologiamerkki, joka keskittyy sähköautoilun kehittämiseen.