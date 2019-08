Autot

Audilta tulee katumaasturin ja coupén risteytys – tältä se näyttää













Mitä se tarkoittaakaan suomen kielellä? Audin ensimmäisessä kompaktissa crossover-mallissa yhdistyvät valmistajansa mukaan SUV-mallin jykevyys ja monipuolisuus sekä coupé-mallin urheilullinen eleganssi ja ketterä käsiteltävyys. Eli monipuolista käyttökelpoisuutta urheilullisella muotoilulla?Mallissa on vakiovarusteena progressiivinen ohjaus, jonka vaste muuttuu yhä suoremmaksi ohjauskulman kasvaessa. Suomessa on lisäksi mahdollista valita urheilualusta ilman lisähintaa. Lisävarusteena on saatavana sähköisesti säädettävä iskunvaimennus.Kuski voi valita kuusi ajoprofiilia, mukaan lukien offroad-moodi. Moottorin ja voimansiirron lisäksi järjestelmä vaikuttaa myös sähköisesti säädettäviin iskunvaimentimiin sekä ohjauksen ja vaihteiston ominaisuuksiin. Lisävarusteena on saatavana myös alamäkiavustin, joka pitää kuljettajan valitseman nopeuden vakiona tien kaltevuuden ylittäessä 6 prosenttia.Suomessa auto nähdään myöhemmin syksyllä 1,5 TFSI S tronic 110 kW (150 hv) -moottoriversiolla (Q3 Sportback 35 TFSI S tronic), joka on varustettu 48 V:n kevythybridijärjestelmällä. Myöhemmin loppuvuonna tulee saataville myös Suomessa tehokkaampi dieselmoottori, joka on varustettu quattro-nelivetojärjestelmällä.