Autot

Hyundai valmisti koko perheen GT-rassista erikoisversion





Ensimmäisissä maistiaiskuvissa auto nähdään naamioituna, vaikka nopealla silmäyksellä auton ulkokuoret eivät eroa jo myynnissä olevasta mallista.Hyundai i30 N Project C -mallia on saatavilla rajoitettu 600 kappaleen erä, joka tulee tarjolle valikoiduille markkina-alueille Euroopassa myöhemmin tämän vuoden aikana.Erikoismallia on viritetty vielä moottoriradalle syntynyttä i30 N 275 hv -malliakin pidemmälle. Erikoismallin C-kirjain juontaa juurensa Area C -nimiselle testiradalle, jossa malli on kehitetty ja testattu.