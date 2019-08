Autot

IS pääsi uuden Nissan Juken ohjaimiin jo ennen ensiesittelyä – loikkaus parempaan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kätemme olivat kuitenkin tähän päivään saakka sidotut, sillä allekirjoitimme embargosopimuksen. Lupasimme siinä, ettemme kerro, miltä uudella Jukella ajaminen tuntuu. Lisäksi kamerat ja puhelimat napattiin ennen esittelyä pois, joten voimme näyttää toistaiseksi vain tehtaan antamia kuvia, joissa autossa on vahva suojaus.Näimme kuitenkin uuden Juken myös ilman mitään teippejä. Fiilis on ennallaan, mutta aiempaa kookkaampi ja tyylikkäämpi Juke on loikkaus parempaan. Muutosta tarvittiinkin, sillä nykyinen Juke esiteltiin vuonna 2010, ja yhdeksän vuotta automallin iässä on melkein kuin ikuisuus. Vain eräät legendat tekevät (kuten Mercedes-Benzin G-sarja ja vastaavat) tuohon sääntöön poikkeuksen.Allianssin myötä uuden Nissan Juken perusrakenne on sama kuin Renault Cliossa ja Capturissa, joista jälkimmäisen kanssa akseliväli on lähes millilleen sama. Sitä on yli kymmenen senttiä enemmän kuin ennen, mikä tuntuu Juken tiloissa. Nyt takana on tilaa muillekin kuin lapsille, ja 422 litran tavaratila on kooltaan hyvä.Kuljettajan paikalla on korjattu yksi nyky-Juken suurimmista puutteista, nimittäin nyt ohjauspyörässä on myös etäisyyssäätö. Hallintalaitteet on päivitetty tähän päivään ja ohjaamon materiaalit ovat kertaluokkaa tai kahta parempaa tasoa kuin ennen.Sama kuvaus sopii ajettavuuteen, etenkin kun vertailtavana oli nykyinen Juke. Etenkin ohjaus on paljon tunnokkaampi ja tarkempi kuin ennen. Nyt todella tietää, miten auto ohjautuu mutkaan. Ennen se oli enemmän tai vähemmän arpapeliä. Parhaat varustetasot tuovat mukanaan peräti 19-tuumaiset pyörät, joista on sekä iloa että haittaa. Kaarreajossa pitoa on runsaasti, mutta mukavuuden suhteen korkeampiprofiiliset 17-tuumaiset ovat varmaankin parempi valinta.Nyt tutustuttiin vasta prototyyppiin, mutta tuotantomallien ohjauspyörän taakse pääsemme lokakuussa. Silloin voimme antaa tarkemman kuvauksen uuden Nissan Juken ominaisuuksista. Sitä ennen kerromme syyskuun alussa kuvien kera, miltä uusi Juke todella näyttää ja vaikuttaa.