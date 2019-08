Koeajossa Toyota Camry: Ensivaikutelma ”pappamallista” hälvenee, kun alkaa tarkastella uutuuden premium-laatua

Autot

Camry kulutti koeajojaksolla keskimäärin 6,0 litraa sadalla, mikä on kokoluokassa hyvä tulos. Toyota pysyy tukevasti ekotontillaan.





Toyotaa pidetään Suomessa tyypillisesti ennen kaikkea luotettavana automerkkinä, jonka päätehtävä on ainoastaan siirtyminen paikasta A paikkaan B. Monille tämä riittää, mikä näkyy myös maamme suosituimpien automallien myyntitilastoissa. Niiden kärkikahinoissa Toyota on ollut jo vuosia vahvasti läsnä.Nyt asiaan tulee yhden mallin osalta selkeä muutos. Kesällä Suomeen saatu, suuremman keskikokoluokan uusi Toyota Camry on hyvin läheistä sukua heti alkuvuodesta koeajamallemme Lexus ES:lle. Autot pohjautuvat samalle TNGA-perusrakenteelle, ovat mitoiltaan melko lähellä toisiaan ja jakavat Euroopan markkinoilla myös hybriditekniikan keskenään.Vaikka asiaa ei Toyotan suunnalta erityisemmin huudellakaan, on esimerkiksi Toyota RAV4 Hybridissä, Camry Hybridissä ja Lexus ES:ssä tällä hetkellä täsmälleen sama voimanlähde. Jos tyytyy edustavamman ES:n sijaan fiiniysasteikolla pykälää vaatimattomampaan, nyt koeajettuun Camryyn, säästää reilun kymppitonnin hankintahinnassa.Miksipä ei tyytyisi. Koeajoauto oli premium-varustetason yksilö, jonka hinta kohoaa lukuisine varusteineen lähes 45 000 euroon. Ulkoisesti Camry on perinteitä kunnioittavan konservatiivinen, aivan eri tyylilajia edustava kuin esimerkiksi tuore RAV4. Linjoissa on jonkin verran lihaksikkuutta, mutta kyllä perusilme on – luvalla sanoen – aika lailla mallia ”pappa”.Tässä tapauksessa luonnehdinta konkretisoituu tasapainoisen onnistuneena muotoiluna. Ennen kaikkea auton mittasuhteet ovat kohdillaan. Camry ei irvistely keulamaskillaan kuten ES, ja peräkin on rehellisesti tuttu sedan. Klassisella tyylillä on tapana kestää aikaa. Camry on selkeästi suunnattu keski-iän jo saavuttaneille asiakkaille, ja heitähän Suomessakin riittää.Camryyn sisälle astuessaan kokee suurimmat yllätykset. Autossa on varsin mainiot tilat niin edessä kuin takanakin, ja ennen kaikkea laadullinen ilme tekee positiivisen vaikutuksen. Suurehkot lasipinnat antavat valon tulvia sisälle, ja vakiovarusteluun kuuluva nahkaverhoilu sekä muut ominaisuudet tuntuvat loppuun asti mietityiltä. Uusi Camry on selkeästi taksiluokan peli, ja olisi pieni ihme, jos taksarit eivät tätä autoa pian löytäisi. Kuljettajan paikalla istuessaan ei voi välttyä ajatukselta, että Camry kurottaa selvästi jo premiumin tuntumaan.Ah, premium! Siinäpä vasta sana, joka kirvoittaa myös suomalaisautoilijoiden kielet. Kyseessähän on laadullinen määre, jonka jokainen voi itse asettaa. Premium tarkoittaa kuviteltua tai aitoa laadullista, tai esimerkiksi edistyksellisen teknologian tuomaa lisäarvoa, josta kuluttaja on valmis maksamaan tietyn hintalisän. Autovalmistajien usein alleviivaava premiumin korostaminen ei välttämättä välity ostajalle, joka haluaa usein päättää premium-aspektin itse.Toyotan tapauksessa premiumia voisi olla vaikkapa luotettavuus, mutta Camryssa myös muut ominaisuudet. Laatuvaikutelmassa Camry ei häviä esimerkiksi Volvon nykymalleille.Toyotan 2,5-litrainen bensiinimoottori ja sähkömoottori vievät autoa kepeän tuntuisesti eteenpäin, vaikka kiihtyvyysluvut eivät erityisen mairittelevia olekaan. Esimerkiksi saman kokoluokan painavampi verrokki Passat GTE vie Camrya suorituskyvyssä kuin litran mittaa. Camrylle sopii tietty leppoisuus. Samaa voi sanoa ohjaustuntumasta, joka on varsin oivalla tasolla pienestä pyöreydestään huolimatta.Toisten mielestä ohjauksessa on juuri oikeanlaista mukavaa levollisuutta, joka toisten mielestä on löysää epätarkkuutta. Pidemmillä siirtymillä Camryn ohjastaminen on levollinen tapahtuma, jota alleviivaavat anteeksiantava jousitus ja hyvin kurissa pysyvä sisämelutaso. Vain mukautuvan tasanopeussäätimen ylivarovaisuus saa kuljettajan välillä rypistämään otsaansa. Hybridivoimalinja toimii jopa edustusautolle luontevalla hienostuneisuudella. Camry on pitkän matkan taitaja.Camrya ei siis voi ladata itse töpselistä, vaikka haluaisi. Japanilaismerkillä on pistokehybridi vain Prius-mallistaan, joka on uuden WLTP-mittaustavan mukaan edelleen roimasti polttoainepihimpi ja energiataloudellisempi kuin perinteinen Prius-hybridiversio. Miksi tätä mahdollisuutta ei laajenneta Toyotan mallistossa?Suomalaisautoilijan tyypillinen ajosuorite on Traficomin tietojen mukaan maksimissaan reilut 50 kilometriä päivässä, mikä tarkoittaa vajaata 19 000 kilometriä vuodessa. Nykyisillä lataushybrideillä tämä päivämatka alkaa taittua jo kokonaan sähkön voimin – ja sitäkin helpommin, jos esimerkiksi työpaikalla on mahdollisuus lataukseen. Olennaista on, että sähköllä ajaminen olisi selkeästi halvempaa kuin bensiinillä päästely.Jos viikonlopun mökkimatka olisikin pidempi kuin 50 kilometriä suuntaansa, on perustelu pistokelatausmahdollisuuden turhuudesta varsin ontuva: se on sama kuin toteaisi, ettei viikon varrella kannata säästää 20 euroa päivässä, kun viikonloppuna kuitenkin tuhlaa satasen. Jos Camrysta olisi pistokehybridiversio, voisi viikon mittaan säästää mökkimatkan polttoainekuluista suuren osan.Toinenkin harmittelu Camryn kohdalla liittyy kiinteästi mökkimatkailuun. Monelle mökkeilijälle mahdollisuus peräkärryn vetämiseen on tärkeä seikka auton valinnassa. Se ei Camrylla onnistu, sillä muutoin varsin mukavan ja onnistuneen auton perävaunupaino on pyöreät 0 kiloa – ainakin toistaiseksi.