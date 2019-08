Autot

IS ajoi: BMW:n 3-sarjan pistokehybridi on nyt entistä valmiimpi – monen työmatka sujuisi pelkällä sähköllä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Tätä on vähän jo odoteltukin… Seitsemännen sukupolven 3-sarjan BMW on ehtinyt olla valmistuksessa vajaan vuoden. Nyt mallisto laajenee erityisesti työsuhdeautoilijoita kiinnostavalla ladattavalla hybridillä. Se yhdistää 184-hevosvoimaisen nelisylinterisen bensakoneen ja enimmillään, tosin vain hetkittäin 113-hevosvoimaisen sähkömoottorin.Tuloksena on oikealla tapaa käytettynä pihihkö ja päitä kääntävä auto, joka tarjoaa mukavasti tehoa ja valmistajan mukaan enimmillään reilun 60 kilometrin toimintamatkan pelkällä sähköllä ajettaessa. Maksimivääntö on 420 newtonmetriä eli väkevän dieselin luokkaa.Aluksi plugari tulee tarjolle vain sedanina, mutta hieman myöhemmin sama tekniikka isketään myös farmarikoriin. Vasta silloin ollaan totisesti suomalaisen työsuhdeautoilun ytimessä.Edeltäjäänsä verrattuna 330e tuntuu heti valmiimmalta kokonaisuudelta. Litium-ioni-akku on hieman isompi kuin edeltäjässään, ja sen kapasiteetti on nyt 12 kilowattituntia. Lisäys toimintamatkaan on merkittävä, sähköllä voi oikeasti kuvitella ajavansa työmatkoja. Se tosin tietysti edellyttää sitä, että auto kytketään piuhan päähän. Jos akustoa ei ladata, käyttäjä kantaa hienoa tekniikkapakettia mukanaan ihan turhaan.Akku on sijoitettu takapenkin alle, ja samalla polttoainesäiliön koko on laskenut 40 litraan. Näin akusto ei syö liikaa tärkeitä litroja tavaratilasta. Menetys on silti noin sata litraa,mikä ei arjessa suuremmin rassaa, mutta aiheuttanee pään raapimista mökkimatkoille lähdettäessä.Myös voimalinja on kehittynyt ja sen huomaa useammassakin yksityiskohdassa. Lyhyet moottoritieajot onnistuvat tarvittaessa aiempaa vaivattomammin pelkällä sähköllä, sillä pelkkää sähkömoottoria käytettäessä polttomoottori pysyy nätisti sammuksissa aina nopeuteen 140 km/h asti.Hybridimoodissa pelkällä sähköllä voidaan ajaa 110 km/h nopeudella. Voimalinja on myös aiempaa taloudellisempi. Suurin hyöty hybridivoimalinjasta on tunnetusti taajama-ajoihin. Ajaminen taajamissa on myös herkkua, kun voimalinja pelittää näin hienosti. Polttomoottorin sammumisia ja uudelleen käynnistymisiä ei juuri huomaa.Kuten aina, kun voimalinjassa on sopivasti sähköä, meno on todella vaivatonta. 330e:n voimalinjan normaali yhteisteho on 252 hevosvoimaa eli se on käytännössä lähes samantehoinen kuin 258-hevosvoimainen 330i.Todellisuudessa 330e ei tunnu kuitenkaan yhtä tehokkaalta – ei, vaikka käytössä on jopa hauska XtraBoost-toiminto, jonka avulla sähkömoottorista saadaan hetkeksi vielä 41 hevosvoiman lisäpotku. Maksimiteho on tällöin 292 heppaa. Liukkaimmillaan satasen vauhtiin päästään alle kuudessa sekunnissa.Toki voimalinjan saa toimimaan myös maltillisemmin. Ajotila-asentoja säätäen ja ekologisimman asetuksen mukaisesti ajettaessa voimalinja jarruttelee hieman kiireisemmän kuskin suurimpia menohaluja säätelemällä käytettävissä olevan tehon määrää. Tarkan sentin miehille ja naisille suositeltava asetus on eco-pro, joka ottaa talteen jarrutusenegiaa varsin hanakasti, mutta silti jotenkin huomaamattomasti.Sähköä voi myös säästellä, jos autolla on tarve liikkua esimerkiksi Euroopassa yhä enenevissä määrin yleistyvissä ja päästörajoja tarkemmin seuraavilla kaupunkialueilla. Ensi vuodesta alkaen BMW tarjoaa autoihinsa myös applikaation, johon tällaiset normaalille polttomoottoriautolle maksulliset vyöhykkeet on merkattu.Pikaisen ensitestin perusteella 330e on mielenkiintoinen paketti. Suomen verotusmalli tekee siitä myös erittäin houkuttelevan. Kisa työsuhdeautoilijoiden sieluista on tunnetusti kova.