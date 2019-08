Koeajo: Hyundai paikkasi puutteen – Kona nyt myös etuvedolla ja automaatilla

Autot

Hyundai paikkasi puutteen – Kona nyt myös etuvedolla ja automaatilla









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Jos harkintalistalla on ollut jokin Hyundain tuoreen mallin Konan versioista, on vastaan tullut varsin erikoinen piirre: tavallista autoilijaa yhä useammin kiinnostavaa, tavanomaista bensiini-etuveto-automaattia ei ole ollut saatavilla. Uuden, riuskaksi todetun 177-heppaisen moottorin pariksi on kyllä saanut automaatin, mutta vain nelivedon parina. Toisaalta, jos on etsinyt autoaan vain etuvetoisena, on pitänyt tyytyä manuaalivaihteistoon, joiden suosio on jo vuosia ollut laskusuuntainen.Konan valikoimaan on – vihdoin – saatu alkuvuodesta etuvetoinen automaatti, jossa voiman tuottaa mainittu 1,6-litrainen turbomoottori. Konan neliveto- ja täyssähköversiot Ilta-Sanomat on koeajanut jo aiemmin.Aiempi tilanne on varmasti haitannut Konan houkuttavuutta tässä äärimmäisen kovasti kilpaillussa ryhmässä, johon lähes jokaiselta valmistajalta löytyy jo oma kulkineensa. Tärkeimmät niistä lienevät Suomessa Kia Stonic, Toyota C-HR, Mazda CX-3 tai vaikkapa Honda HR-V. Niihin kaikkiin nähden Hyundai onnistuu jatkossa olemaan hinnaltaan paremmin kilpailukykyinen, kun nelivetopakko poistuu tästä vaihteisto-moottori -yhdistelmästä.Luopuessaan nelivetohaaveista säästää Konan hinnassa heti neljätuhatta euroa. Pieni säästö tulee myös polttoainekuluissa, sillä etuveto kuluttaa puoli litraa vähemmän sadalla. Jos ajaa paljon, tälläkin on merkitystä.Konaa tutkiessa on syytä muistaa, että globaalissa nykyajassa autojen ominaisuuksien painotuksia ohjaavat megatrendit. Yksi niistä on kaupungistuminen, jonka vuoksi pykälää pienemmät autot alkavat olla yhä kiinnostavampia. Ne ovat isoja ketterämpiä, helpompia pysäköidä sekä kuluttavat vähemmän.Lyhyehköstä kokonaismitasta huolimatta Konan etuistuimille on silti helppo käydä, onhan auto hieman korotettu. Tilastakaan ei edessä ole missään nimessä puutetta, mutta takaistuimella tulee nopeammin ahdasta.Kuten jo todettu, on 1,6-litrainen turbo pirteä tuttavuus muutenkin kuin vain lukujen valossa. Kulku on tarvittaessa ripeää, mutta auto kallistelee tiukoissa mutkissa voimakkaasti. Jos silloin tällää tallan tiskiin, etenkin pienemmissä nopeuksissa tai paikaltaan lähtiessä, ruopaisee etuvetoinen Kona sisäkaarteen puoleisella etupyörällään helposti tyhjää.Alustan säädöissä olisi siis vielä piirun verran parannettavaa. Kona on jousitukseltaan korostuneen pintakova, mikä kostautuu tasaisten ajopintojen ulkopuolella turhana korin tutinana. Muutoin Kona on miellyttävä ajettava, auto kulkee vakaasti eikä ohjaustuntumasta löydy arkiajossa mainittavia heikkouksia. Rengasvalintoihin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä sisämelua on kuuluvasti.Tärkeät varustetasot ovat Comfort ja Style, joista jo alempi tarjoaa pitkän listan vakiovarusteita. Ylempi Style maksaa kolmetuhatta enemmän. Sen monista turvallisuusvarusteista risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä vakuutti toimivuudellaan pysäköintialueella peruuttaessa – fiksu kuljettajahan peruuttaa aina ruutuun.Hyundaista puhuttaessa ei voi sivuuttaa seitsemän vuoden takuuta, vieläpä ilman kilometrirajaa. Koska takuu on aina tavanomaisen tuotevastuun lisäksi myönnetty lisäturva, voinee pitkien takuiden arvostelijoita pitää lähinnä ketun happamien marjojen maistelijoina.Pitkä takuu ei enää edellytä minkään tietyn huoltoketjun käyttämistä, vaan huollot voi kilpailuttaa asiantuntevien liikkeiden kesken normaaliin tapaan, kiitos EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen.