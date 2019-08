Autot

Autoala: Verottaja suosii käytettyinä tuotuja autoja

Ruotsi noussut tärkeimmäksi tuontimaaksi

– Autoverotus suosii ulkomailta käytettyinä tuotuja autoja. Ne saavat niin sanotun epävarmuusvähennyksen, mitä uusissa autoissa ei ole, Kallio kertoo.Auton verotusarvoa määritettäessä tuontiautolle myönnettävä epävarmuusvähennys on 10 prosenttia. Sen saavat 2–8 vuotta vanhat autot. Yli 8 vuotta vanhoissa autoissa vähennys on jopa 15 prosenttia. Syynä kaavamaisiin lukuihin on se, että aikaisemmin tuomioistuimet olivat tukossa käytettyjen tuontiautojen arvonmäärityskiistojen vuoksi.– Siitä haluttiin kertaheitolla eroon, ja tehtiin tällainen hihasta ravistettu epävarmuusvähennys, Kallio sanoo.Ulkomailta tuotu käytetty auto on usein vaihtoehto uudelle autolle. Autoliikkeet myyvät ulkomailta tuomiaan autoja, sillä kotimaisia vaihtoautoja ei ole tarpeeksi tarjolla heikosti käyneen uusien autojen kaupan vuoksi.Kallion mukaan vanhoja suuripäästöisiä autoja virtaa Euroopassa lännestä itään, ja käytettyjen autojen tuojana Suomi kuuluu Itä-Eurooppaan. Sen sijaan Ruotsista vietiin viime vuonna ulkomaille 110 000 käytettyä autoa.– Luvut ovat aivan päälaellaan Suomen ja Ruotsin välillä, Kallio ihmettelee.Ruotsi on noussut tärkeimmäksi tuontimaaksi ohi Saksan. Kallion mukaan syinä ovat kruunun heikkous suhteessa euroon sekä Ruotsin suuri vaihtoautotarjonta erinomaisten uusien autojen myyntivuosien jälkeen.– Saksan määrä on ollut koko lailla vakio. Kasvu on tullut käytännössä kokonaan Ruotsista, Kallio kertoo.Myös varustetaso vaikuttaa. Ruotsi-autoissa on muun muassa kahdet rengaskerrat, kun Saksa-autoista talvirenkaat useimmiten puuttuvat.