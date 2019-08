Näin autokaupoissa huijataan – yli 40 vuotta alalla ollut ex-johtaja paljastaa vilunkipelin

Autot

Autokauppaa yli 40 vuotta seurannut ex-johtaja: Näin alalla huijataan

Tosiasia on, että valtaosa kauppiaista toimii rehellisesti, hoitaa kirjanpidon ja verotuksen oikein ja vastaa tekemistään kaupoista. Silti aina löytyy myös epärehellistä liiketoimintaa.Autokauppa on valitettavan houkutteleva ala niille, jotka hakevat helppoa rahaa rikosten avulla. Poliisin arvion mukaan autokaupan yhteyteen on pesiytynyt myös järjestäytynyttä rikollisuutta.Miten harmaata tai täysin pimeää rahaa voi tehdä autokaupoilla?Yksi alue on käytettyjen autojen maahantuonti.Otetaanpa mielikuvitusesimerkki: Käytettyjen autojen kauppias lähettää bulvaanin käytetyn auton ostosmatkalle vaikkapa Ruotsiin tai Saksaan. Bulvaani tekee kaupat omissa nimissään ja maksaa autoveron aikanaan myös omissa nimissään. Saatuaan auton nimiinsä, hän toimittaa sen edelleen myytäväksi toimeksiantajalleen, joka voi olla vaikkapa niin sanottu häkkikauppias, jolla on muutamia autoja myyntitarhassaan.Paperit ja tapahtumat eivät kulje missään vaiheessa häkkikauppiaan nimissä eivätkä näy kenenkään kirjanpidossa. Bulvaani saa provisionsa pimeänä, eikä maksa veroja saamistaan tuloista. Rikos on näin tehtynä helppo, koska se ei kohdistu kehenkään yksilöön, joka voisi tai haluaisi tehdä rikosilmoituksen.Toinen esimerkki: auton omistaja myy autonsa käytettyjen autojen kauppiaalle. Myyjä kirjoittaa nimensä luovutustodistukseen, mutta ostajan nimi ja päivämäärä jätetään lomakkeessa tyhjäksi. Auto myydään edelleen ja ostajaksi tulee suoraan uusi omistaja tai haltija. Kuittia ei kirjoiteta tai vaikka jotain raapustettaisiin, se ei ole virallinen y-tunnuksella varustettu kuitti.Autoliike jää näin kokonaan rekisteröintitapahtuman ulkopuolelle, eikä kirjaa autoa myynnikseen. Joskus tällaisissa tapauksissa auton myyjää saattaa olla mukana järjestelyssä, koska hänelle saatetaan luvata tällä tavoin tehtynä parempi hinta.Edellä on kuvailtu vain pari mahdollista tapaa. Muitakin on.Esimerkiksi romuautojen kohdalla hämärät ostajat paloittelevat romutukseen tarkoitetun auton ja myyvät käyvät osat ulkomaita myöten. Käyttökelvoton torso jää jonnekin pellon laidalle tai takapihalle. Verottajan on erittäin vaikeaa seurata tällaisen tapahtumakulun jälkiä.Varsin yleistä on myös autokauppa, jossa harjoitetaan liiketoimintaan rinnastettavaa autokauppaa yksityishenkilönä ilman yrittäjäksi rekisteröitymistä.Tavallinen autokauppaa tekevä kuluttaja voi omalta osaltaan estää hämärähenkilöiden toimintaa. On hyvä muistaa, että rikoksen teossa auttajana olo voi tulla kalliiksi. Viranomaiset tekevät säännöllisesti pistokokeita autoja myyviin liikkeisiin ja seuraavat lehti-ilmoituksia, myynti-ilmoitusten puhelinnumeroiden toistumisia sekä saavat erilaisia ulkopuolisia vihjeitä.Auton taustat on epäselvissä tapauksissa helppo jäljittää pitkänkin ajan kuluttua sekä selvittää kaikkien kaupassa mukana olleiden osuudet kauppaan ja mahdollisiin väärinkäytöksiin.Tätä nykyä osittain Thaimaassa asuvalla Jyrki Jaalalla on yli 40 vuoden kokemus autoliikkeen johtajana ja automyyjänä.