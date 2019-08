Autot

IS löysi mystisen auton parkkipaikalta – katto yhtä kennoa





Oikeastaan maskeeraus hämmensi, sillä Hyundain näyttelyosastolla oli esillä samainen automalli ilman mitään peitteitä.Kuvien auto on Sonata Hybrid, joka on toistaiseksi vasta koemalli. Näyttelyssä toimittajat yrittivät selvittää auton tekniikkaa, mutta kukaan esittelijöistä ei osannut kertoa mitään – tai sitten he eivät saaneet paljastaa yksityiskohtia.Ainoa tekninen yksityiskohta, joka katosta on kerrottu, on se, että se lisää ajomatkaa vuodessa 1 300 kilometriä. Mistään ei selviä tarkemmin, mitä tuo tarkkaan ottaen tarkoittaa. Voi vain olettaa, että aurinkokennojen energia voidaan ladata akkuun, jolla voidaan käyttää sähkömoottoria.Aurinkokennoilla katettu katto ei ole uusi idea autossa, sillä sellainen on ollut jo aiemmin Fisker Karmassa ja Toyota Priuksessa. Jälkimmäisessä katon energialla voitiin pitää ilmastointilaitetta päällä ja jäähdyttää sisätiloja kuumalla säällä. Mikäli Hyundai saa hyödynnettyä aurinkoenergian autolla ajamiseen, ollaan taas askel edempänä nollapäästöistä liikkumista.