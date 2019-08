Autot

Toyota jatkaa valitsemallaan linjalla: Upouuden Camryn koeajolla heräsi yksi oleellinen kysymys

Mitkä hyödyt olisivat?

Lähes kaikki suuremmat ja pienemmätkin autovalmistajat ovat jo siirtyneet pistokehybridien aikakauteen, mutta yksi haraa edelleen vastaan. Toyota on nimittäin itsepintaisesti sitä mieltä, etteivät hybridiasiakkaat välittäisi latausjohtojen kanssa juurikaan askarrella. Todellisuus on kuitenkin Suomessakin toinen: pistokehybridien suosio on jyrkässä nousussa.Uutta hybridi-Camrya ei voi ladata itse töpselistä, vaikka haluaisi. Japanilaismerkillä on edelleen pistokehybridi vain Prius-mallistaan, joka on uuden WLTP-mittaustavan mukaan roimasti polttoainepihimpi ja energiataloudellisempi kuin perinteinen Prius-hybridiversio. Miksi tätä mahdollisuutta ei laajenneta Toyotan mallistossa?Toisaalta esimerkiksi Audi, Bentley, BMW, Citroën, DS, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Volkswagen ja Volvo ovat jo siirtyneet tai siirtyvät aivan lähitulevaisuudessa enenevässä määrin töpselistä ladattavien autojen maailman – joko pistokeladattavina tai täyssähköversioina.Suomalaisautoilijan tyypillinen ajosuorite on Traficomin tietojen mukaan maksimissaan reilut 50 kilometriä päivässä, mikä tarkoittaa vajaata 19 000 kilometriä vuodessa. Kuulostaa varsin tavanomaiselta. Nykyisillä lataushybrideillä tämä päivämatka alkaa taittua jo kokonaan sähkön voimin – ja sitäkin helpommin, jos esimerkiksi työpaikalla on mahdollisuus lataukseen. Polttomoottoria tarvittaisiin vain pidemmillä matkoilla.Olennaista on, että sähköllä ajaminen olisi selkeästi halvempaa kuin bensiinillä päästely. Jos viikonlopun mökkimatka olisikin pidempi kuin se 50 kilometriä suuntaansa, on perustelu pistokelatausmahdollisuuden turhuudesta varsin ontuva: se on sama kuin toteaisi, ettei viikon varrella kannata säästää kahtakymmentä euroa päivässä, kun viikonloppuna kuitenkin tuhlaa satasen!Jos Camrysta olisi olemassa pistokehybridiversio, voisi viikon mittaan säästää mökkimatkan polttoainekuluista suuren osan. Muutoin uusi Camry jätti itsestään varsin mukiinmenevän kuvan koeajomme aikana.Ilta-Sanomat julkaisee koeajoraportin perjantain paperilehdessä.