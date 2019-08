Autot

Entinen suosikkiväri ei enää kelpaa autonostajille

15.8. 11:54

VÄRIT Suomalaisten automaku ei ole värikkyydellä pilattu, sillä suosituimmat uusien autojen värit ovat valkoinen, harmaa ja musta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan valkoinen väri on lisännyt suosiotaan räjähdysmäisesti 2000-luvulla.



Valkoisten autojen osuus on 27,8 prosenttia, harmaiden 20,6 prosenttia ja mustien 15,4 prosenttia. Takavuosien suosikkivärin punaisen osuus uusista autoista on romahtanut lähes 25 prosentista 11,8 prosenttiin.



Liikenteessä olevista autoista punainen on toki edelleen kakkosena 15,3 prosentin osuudella. Harmaa on suosituin 21,5 prosentilla. Sininen on kolmantena, musta neljäntenä ja valkoinen viidentenä.



Alueelliset erot ovat Traficomin mukaan melko pieniä.