Autot

Volkswagenin katumaasturin saa pian myös avokorisena





Volkswagen laajentaa T-Roc mallistoaan tuomalla avokorisen version. Valmistaja ylpeilee sillä, että se on ainoa valtavirran crossover-malli, josta saa halutessaan katon pois.T-Roc Cabriolet ei ole ihan yksi yhteen normi-T-Rocin kanssa, sillä avomallin akseliväli on 37 millimetriä pidempi. Samalla Cabriolet’n pituus on umpimallia 34 millimetriä pidempi.Sähköllä toimiva kattosujuu nopeasti, yhdeksässä sekunnissa. Kattoa voi operoida myös ajon aikana, jos nopeutta on maksimissaan noin 30 km/h.T-Roc Cabriolet esitellään suurelle yleisölle Frankfurtin autonäyttelyssä syyskuussa.