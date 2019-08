Autot

BMW:n pistokehybridi sai hymyn huulille IS:n ensitestissä – Suomen verotusmalli lisää houkuttelevuutta

BMW 330e yhdistää 184-hevosvoimaisen nelisylinterisen bensakoneen ja enimmillään, tosin vain hetkittäin 113-hevosvoimaisen sähkömoottorin.Tuloksena on oikealla tapaa käytettynä pihihkö ja päitä kääntävä auto, joka tarjoaa mukavasti tehoa ja valmistajan mukaan enimmillään reilun 60 kilometrin toimintamatkan pelkällä sähköllä ajettaessa. Maksimivääntö on 420 newtonmetriä eli väkevän dieselin luokkaa.Aluksi plugari tulee tarjolle vain sedanina, mutta hieman myöhemmin sama tekniikka isketään myös farmarikoriin. Vasta silloin ollaan totisesti suomalaisen työsuhdeautoilun ytimessä.Edeltäjäänsä verrattuna 330e tuntuu heti valmiimmalta kokonaisuudelta. Voimalinja on kehittynyt, ja sen huomaa useammassakin yksityiskohdassa. Lyhyet moottoritieajot onnistuvat tarvittaessa aiempaa vaivattomammin pelkällä sähköllä, sillä pelkkää sähkömoottoria käytettäessä polttomoottori pysyy nätisti sammuksissa aina nopeuteen 140 km/h asti.Pikaisen ensitestin perusteella 330e on mielenkiintoinen paketti. Suomen verotusmalli tekee siitä myös erittäin houkuttelevan. Kisa työsuhdeautoilijoiden sieluista on tunnetusti kova.Ilta-Sanomat julkaisee ensitestiraportin perjantain paperilehdessä.