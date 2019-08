Autot

Ei mitään liukuhihnameininkiä: Käsityötä 4 500 tuntia yhden auton takia

















Yhden 19 DB4 GT Zagaton Continuation -urheiluauton valmistamiseen kuluu kaikkinensa noin 4 500 työtuntia.DB4 GT Zagato luotiin alun perin 1960-luvulla kilpailemaan Ferraria vastaan. Kysyntä ei vastannut Aston Martinin toiveita. Niitä valmistettiin 19 kappaletta kaavaillun 25 kappaleen sijasta.Nyt Aston Martin palaa menneisyyteen. Tällä hetkellä kymmenen ”uusvanhaa” autoa yhdeksästätoista on valmistuksessa Newport Pagnellissa.Auton kori on ohutta alumiinia. Moottorina on 3,7-litrainen ”suora kutonen”.