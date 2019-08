Autot

Mercedes-Benzin etuvetoperheen kallein vaihtoehto testissä: Tämä hankitaan sananmukaisesti muodon vuoksi

Siirtyessään tänä keväänä toiseen sukupolveen Mercedes-Benzin CLA kasvoi vähän joka suuntaan. Tärkein parannus on kolme senttiä pidempi akseliväli, jonka myötä takaistuimelle saatiin lisää jalkatilaa. Kori itsessään on viitisen senttiä aiempaa pidempi ja leveämpi.Siitä päästäänkin CLA:n parhaaseen puoleen. Tällä kertaa muotoilijat ovat onnistuneet luomaan todella kauniin korin.Mercedes-Benz kutsuu autoa CLA Coupéksi. Omasta mielestäni mikään neliovinen auto ei ole coupé, mutta jos jokin auto tuon lisänimen ansaitsee, niin tässä on sellainen. Muutos edellisen sukupolven vähän epäsuhtaisiin linjoihin on todella suuri.Etenkin mustana uusi CLA näyttää vielä prameammalta kuin se todellisuudessa edes on. Tyylikäs auto kääntää katseita jopa kaikkeen tottuneiden pääkaupunkilaisten joukossa. Eikä tyylikkyys jää pelkkään ulkokuoreen, vaan myös ohjaamoon on panostettu. Onnistuneilla materiaalivalinnoilla urheilullisen tummissa, jonkin mielestä jopa synkissä sisätiloissa on miellyttävä olla.Erityiskiitos pitää antaa kuljettajan istuimelle, jossa on säädettävä reisituki. Suurimmassa osassa autoista sitä on liian vähän pitkälle ajajalle, mutta CLA:ssa voi nauttia pitkästäkin matkasta. Siinä auttaa myös Suomeen valittu Comfort-alusta, joka poistaa ensikoeajossa havaitun jousituksen liiallisen jäykkyyden.Mikäli vielä pysytään CLA:n korissa, niin aivan täydellinen se ei ole. Virtaviivaisuuden ehdoilla tehdyn auton takaistuimelle pääsy on vähän vaivalloista. Paljon tavaraa kuljettavan kannattaa valita CLA:n sijaan A- tai B-sarjan malli tai CLA:n rinnalle tuleva farmarikorinen vaihtoehto.Moottorit ovat samoja kuin muissa etuvetoisissa Mercedes-Benzeissä, mutta miedointa bensiinimoottoria ei CLA:han saa. Ajoimme perusmallilla, joka on CLA 180. Siinä uusi yhdessä Renault-Nissan-allianssin kanssa kehitetty 1,3-litrainen moottori kehittää tasan sata kilowattia.Voimaa on ihan riittävästi, ellei kiire ole jatkuvasti kova. Nähtävästi saksalaiset ovat päivittäneet 7-vaihteisen kaksoiskytkinvaihteistonsa toimintaa, sillä vaihdot tapahtuivat koeajon aikana varsin eleettömästi.Suurin moite koskee äänimaailmaa reippaasti kiihdytettäessä, mikä ei istunut auton tyyliin. Maltillisesti kaasupoljinta käytettäessä moottori ei pauhaa, vaan suurimmaksi melun lähteeksi osoittautuvat renkaat. Muuten hiljaisessa autossa niistä kantautuva tasainen ääni olisi vaimennettavissa, mutta se lisäisi hintaa ja auton omamassaa.Tuollaisiin seikkoihin on aikaa syventyä ohjauspyörän takana, sillä liikkuminen on varsin vaivatonta. Mikäli kaistavahdin pitää päällä, on autoa kuitenkin hieman vahdittava. Reunaviivalle ajautuminen aiheuttaa tarpeettoman voimakkaan jarrutuksen. Parin yllätyksen jälkeen siihen tottuu, mutta mukavalta se ei edelleenkään tunnu.Syy ei ole kuitenkaan Mercedes-Benzin, vaan yllättäen Euro NCAP:n. Saadakseen turvavarusteista parhaan mahdollisen arvosanan on kaistavahdin toimittava terävästi. Sitä voi halutessaan säätää toimimaan pehmeämmin tai sen voi kytkeä kokonaan pois toiminnasta.Etuvetoista Mercedes-Benziä valitsevalle on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja, vaikka katumaasturit jätettäisiin pois. Suomessa valmistettavan A-sarjan ja tila-automaisen B-sarjan lisäksi täysin uutena mallina on porrasperäinen A-sarjan Sedan. Ajamamme CLA on 14 senttiä tuota porrasperäistä mallia pidempi ja useimpien mielestä joukon kaunein. Mikäli ulkonäkö painaa vaa’assa, valinta lienee selvä.