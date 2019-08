Autot

Toyota Hilux sai Japanissa tärkeän elvytystehtävän

Japanissa Postilla on sama huoli kuin kaikkialla maailmassa, kun ihmiset eivät enää kirjoita käsin kirjeitä ja lähetä niitä ystävilleen, vaan keskittyvät sähköiseen viestintään. Kannustaakseen ihmisiä entisaikojen meininkiin, muutettiin klassinen Toyota Hilux liikkuvaksi postitoimistoksi. Auton nimi on yksinkertaisesti Post Car eli postiauto. Kauniin auton etuovissa kysytään, milloin olet viimeksi saanut kirjeen?Auton lavalla on pieni puusta rakennettu postitoimisto, jossa virkailija istuu pöytänsä takana. Postitoimistosta myydään perinteisiä postikortteja, minkä lisäksi asiakkaat voivat ottaa puhelimellaan kuvan, josta tehdään postikortti.Ainutlaatuinen Toyota Hilux Post Car on tällä hetkellä Kitte-ostoskeskuksessa Tokiossa Marunouchin alueella ja se vieraille tämän vuoden aikana eri puolilla Japania. Hieno idea muistuttaa siitä, kuinka persoonatonta on kommunikoida ainoastaan tekstiviesteillä ja sosiaalisen median välineillä.Postiautoilla on merkittävä osa myös Suomen postin historiassa. Meillä olivat käytössä enimmäkseen postilinja-autot, jotka kuljettivat postin ja pakettien lisäksi myös matkustajia. Vilkkaimmillaan toiminta oli Suomessa vuonna 1971, kun yli neljälläsadalla oranssin värisellä linja-autolla hoidettiin 222:hta linjaa eri puolilla maatamme. Toiminta alkoi kuitenkin vähitellen hiipua ja loppui kokonaan 1990-luvulla.