Poliisilta konkreettinen vinkki jokaiselle tänään autoilevalle – ”Väliin saattaa jäädä juuri ne ratkaisevat metrit”

Poliisi muistuttaa, että päävastuu lasten liikenneturvallisuudesta on aikuisilla.

lapset lähtevät tänään koulutaipaleelleen. Oulun poliisi muistuttaakin autoilijoita, kuinka lapsia kuhisevassa liikenteessä kannattaa toimia.Facebook-päivityksessä poliisi haastaa autoilijaa elo- ja syyskuun aikana muuttamaan aikataulujaan siten, että liikenteessä ei tarvitsee kiirehtiä.Konkreettinen vinkki poliisilta on, että autoilija lähtisi kotoaan töihin neljä minuuttia aikaisemmin kuin normaalisti.– Keskimääräisellä työmatkalla voit näin ollen pudottaa nopeuttasi taajamaosuuksilla 25 prosenttia. Samalla se lyhentää äkkitilanteessa jarrutusmatkaasi puolella. Väliin saattaa jäädä juuri ne ratkaisevat metrit, jolla lapsen elämänlanka ei katkennut, poliisi kirjoittaa.Poliisin mukaan alakoululaisten loukkaantumiset ja liikennekuolemat aiheutuvat keski-ikäisten kiireisten ja huolimattomien autokuskien toiminnasta.– Keltaliivinen lapsi liikenteessä on huutomerkki! Muiden tienkäyttäjien on suhtauduttava heihin erityistä varovaisuutta noudattaen, muistuttaa poliisi.