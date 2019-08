Koeajossa Kia e-Niro: Hyvän toimintamatkansa ansiosta voisi olla koko kansan sähköauto, mutta se hankintahinta...

Autot

Kia e-Niro: Hyvän toimintamatkansa ansiosta voisi olla koko kansan sähköauto, mutta se hankintahinta...





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Sähköautojen tulemista markkinoille on 2000-luvulla puuhattu meillä jo ainakin yksi kokonainen vuosikymmen. Puhetta on ollut paljon, mutta varsinaisia tekoja olemme saaneet vielä pääosin odottaa.Tällä hetkellä Suomeen on rekisteröity sähköautoja vasta noin 3 400 kappaletta, vaikka niiden suosio nyt jo onkin jyrkässä, yli 2,5-kertaisessa kasvussa viime vuoteen nähden.Syynä tahmeaan kehitykseen on ollut sähköautojen sopivien mallien puute, vaatimattomat toimintamatkat ja kovat hinnat. Ei siis ihme, ettei tuote ole myynyt.Nyt tilanne alkaa kuitenkin muuttua. Vuosikymmenen aikana täyssähköautojen akkukapasiteetti on kasvanut reippaasti, vaikka akustojen ulkoiset mitat tai paino eivät ole suuremmin kasvaneet. Samalla parhaiden autojen toimintamatka on tietenkin pidentynyt reilusti.Kesän korvalla Suomeen saadun Kia e-Niron toimintamatka on jo 455 kilometriä nykyisen, tiukemman WLTP-mittaustavan mukaan. Vaikka matkaa taittaisi Suomen kovassa pakkasessa, yltää e-Nirolla noin 300 kilometrin yhtämittaiseen matkaan täydellä latauksella – varsinkin jos on lämmittänyt auton etukäteen lähtövalmiiksi.Uudentyyppisellä suurteholatausasemalla eli maksimissaan 100 kW:n teholla e-Niron 80 prosentin varaustaso saavutetaan 42 minuutissa – latausaikaa ei siis lasketa tunneissa.Ei tämä ole enää mikään ongelma tyypilliselle suomalaisautoilijalle, jonka päivittäinen ajomatka liikkuu hieman reilussa 50 kilometrissä. Harvan mökillekään on yli 150 kilometrin matka, sillä Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten keskimääräinen mökkimatka on vain 91 kilometriä. Mediaani, eli puolet mökkimatkoista, on vain 38 kilometriä pitkiä.Toimintamatka ei siis enää ole suurelle osaa kansaa este. Hankintahinta sen sijaan saattaa olla. Himpun alle 45 000 euroa – vielä 2 000 euron hankintatuen jälkeenkin – on monelle liikaa tämän kokoluokan, 4,4-metrisestä autosta. Koeajoversion korkeimman varustetason eli Business Luxuryn hinta on jo lähes 50 000 euroa. Tosin silloin hintaan kuuluu myös paljon maukkaita varusteita.Perusteita e-Niron ostolle täytyykin hakea huomattavan edullisesta ajamisesta sekä siitä, ettei auto tupruttele grammaakaan hiilidioksidia tai muita päästöjä tien päällä. Maailman ekologisimmat autot ovat elinkaariajattelulla mitaten tutkitusti täyssähkö- tai vetyautoja.Tiloiltaan e-Niro ei tavallisesta Nirosta oikeastaan eroa: edessä on hyvin tilaa ja ajoasennosta saa toimivan, mutta takaa auto on jalkatilojen suhteen hieman ahdas. Tavaratila on kooltaan kunnollinen ja muodoltaan järkevä.Ohjaustuntuma e-Nirossa on jonkin verran teennäinen ja keinotekoisen etäinen, mutta ei haitaksi asti. Mutka-ajossa autoa voi silti viedä reippaastikin eteenpäin. Ohjausvaihde on entistä suorempi. E-Niro etenee suorilla vaivattomasti, mutta sivutuuli ottaa siihen helposti. Lisäksi jousitusta voi luonnehtia korostetun kovaksi, ja ajonopeuden noustessa moottoritievauhteihin alkaa rengasmelu häiritä muuten hiljaista menoa.Ajotiloja e-Nirossa on neljä: eco, eco+, normal ja sport. Auton regeneroivaa jarrutustoimintoa käytetään kätevästi ohjauspyörän takana olevin siivekkein, joilla kuljettaja pystyy vaikuttamaan jarrutusenergian talteenoton tehokkuuteen.Ominaisuus on helppokäyttöinen ja sen oppii nopeasti. Näin autoa oppii pian ajamaan pitkiä toveja koskematta jarrupolkimeen kertaakaan. Kaikissa hybridiautoissa tätä ominaisuutta ei ole.Koeajon aikana e-Niro kulutti energiaa tasan 20,0 kWh sadalla, kun keskinopeus oli 51 km/h. Autossa on kiinteä 7,2 kW:n laturi hidasta kotilatausta varten, jonka avulla lataus todellakin kestää kauan. Yön yli se kuitenkin sujuu kuin huomaamatta, ja aamulla auto taas "tankattu" täyteen.Suurempi ongelma saattaa olla se, että kovin monella suomalaisella ei ole kotonaan latauspaikkaa.