Uusi BMW 3 Touring ensitestissä – ei tarvitse ihmetellä, miksi perinteinen farmari on yhä Suomessa suosiossa

Katumaastureita siellä, katumaastureita täällä, mutta ei onneksi vielä kaikkialla.Perinteinen farmari on Suomessa vielä suosiossa, ja uutta BMW:n 3-sarjan farkkua katsellessa ei tarvitse ihmetellä syytä siihen. Vaikka munuaiset auton keulalla ovat miehekkään kokoiset, farmarikori näyttää vielä sopivan sirolta, jos sitä vertaa vaikkapa saman valmistajan X3:een.Edeltävään sukupolveen verrattuna tämä farmari on kasvanut maltillisesti. Pituutta on tullut lisää alle kahdeksan senttimetriä ja leveyttä vajaat pari senttiä. Pituuskasvusta merkittävä osuus on tapahtunut akselivälissä, joka on venähtänyt reilut neljä senttiä. Tämä korreloi suoraan takapenkkiläisten matkustusmukavuuteen. Jalkatilaa on reilu sentti enemmän kuin ennen, ja takapuolituntumalta tilaa on enemmän kuin hiljattain ajamamme, uudistetun Audi A4 Avantin takapenkillä.Tyylillisesti farmari on luonnollisesti samaa sukupuun haaraa kuin jo koeajamamme sedan. Tavaraa mahtuu hieman enemmän kyytiin. Romppeiden lastaaminen on selvästi helpompaa kuin niiden ahtaminen läpi sedanin niukan lastausaukon.Kun tavaratilasta puhutaan, edeltäjään verrattuna kontti on leveämpi ja lastausaukko suurempi. Myös lastauskynnystä on madallettu. BMW:lle tyypillisesti takaistuinten selkänojat kaatuvat nurin kolmessa osassa, ja näin laajennettu kontti on lähes tasapohjainen.Tallella on myös BMW:n erikoisuus eli erikseen avattava takalasi. Moni on varmasti kiitellyt tätä ratkaisua, kun auto on peruutettu melkein kiinni parkkihallin seinään ja tavaratilaan pitäisi silti päästä käsiksi jotenkin.Näppäräksi oivallukseksi voi kuvailla myös tavaratilan pohjalle asennetuttuja kumisia, tavaroiden liukumista estäviä listoja. Ratkaisu on tuttu X5-mallista.Tavaratilan pohjan alla on myös 5-sarjan farmarin tapaan kaksi erillistä lokeroa, jotka eivät ole ylen korkeita, mutta niihin saa piilotettua niin tavaratilan verhon kuin myös tavaroiden kiinnitysverkon.Ohjaamon näkymä on sama kuin sedanissa. BMW piti pitkään kiinni ana­logisen tapaisesta mittaristostaan, mutta nyt sen paikalla on näkymältään mukautettava virtuaalimittaristo. Tunnelma on selvästi modernimpi kuin ennen, mutta näytön logiikkaa joutuu opiskelemaan tovin. Lopulta näkymää ei voi muutella kovinkaan paljon.Kehua voi sen sijaan tyylikkäästi kojelaudan eteen sijoitettua kosketusnäyttöä, jonka alapuolella kaikki tärkeimmät ajon aikana tarvittavat säädöt ovat vielä fyysisen napin takana. Ratkaisu on toimiva, ja ergonomialtaanhan BMW:t ovat aina olleet erinomaisia. Perusversioissa kosketusnäyttö on 8,8-tuumainen, mutta koeajoautossa oli isompi 12,25-tuumainen näyttö.Ensikoeajolle BMW oli tehnyt malliversion valinnan helpoksi. Ajettavissa oli vain 330d eli dieseliä juova kolmilitrainen rivikuutonen. Kone on hieno – varsinkin kun sen parina on ZF:n silkinpehmeästi vaihtava 8-portainen automaatti.Edellinen sukupolvi otti hieman takapakkia ajonautinnossa, mutta nyt asioita on korjattu taas oikeaan suuntaan. Kolmosta on miellyttävä ohjastaa. Raideleveydet ovat kasvaneet niin edessä kuin takanakin. Samalla jousitusta on säädetty aavistuksen mukavampaan suuntaan.Homma toimi hyvin ainakin koeajoauton M-Sport-alustan mukautuvien iskunvaimentimien kera. Koeajoautossa oli myös M-sporttiratti, jonka paksu kehä istuu hyvin käteen.Suomeen uusi kolmosfarkku saapuu syksyn tullen. Moottorivalikoimaan kuuluvat silloin myös kaksi bensanelosta eli 320i ja 330i, bensakuutonen M340i sekä nelosdieselit 318d ja 320d. Malliston hinnat alkavat 45 547 eurosta.Ensi vuonna mallistoon lisätään Suomen työsuhdeautomarkkinoiden kannalta erittäin mielenkiintoinen 330e eli ladattava hybridi.