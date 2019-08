Autot

Kanadalaisella miehellä, 87, on ollut sama Ford 70 vuotta – video

Harva pystyy samaan kuin Nova Scotiassa, Kanadassa asuva 87-vuotias Randall Pitman https://www.is.fi/haku/?query=randall+pitman , joka on omistanut vuosimallin 1927 Ford T:n jo 70 vuoden ajan.

CBC News löysi tämän herrasmiehen ja selvitti, miten ainutlaatuinen suhde aikanaan alkoi.Ollessaan 17-vuotias Pitman oli töissä huoltoasemalla kymmenen sentin tuntipalkalla. Hän onnistui säästämään 50 dollaria, ja nuo rahat mukanaan hän meni läheiseen huutokauppaan, missä Model T oli myynnissä.– Tarjosin 45 dollaria ja meklari toisti moneen kertaan ”Neljäkymmentäviisi! Kuka tarjoaa 50?”, Pitman toteaa ja myöntää typeryyksissään nostaneensa 47,50:een, jonka meklari löi heti pöytään.Pitman kertoo, kuinka erilaista T-Fordilla ajaminen on, kun vaihteet toimivat polkimilla. Kaasua käytetään, kuinka ollakaan, oikealla kädellä.Vaikka autolla on ikää jo yli 90 vuotta, se ei ole pelkkä koriste, vaan Pitman ajaa sillä jatkuvasti. Kertynyttä kilometrimäärää Pitman ei lähde arvioimaan, paitsi että niitä on tullut 70 vuodessa paljon. Hän uskoo, että sekä hän että Ford T jatkavat autoilua vielä pitkän aikaa.