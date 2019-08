Autot

Autokauppaa yli 40 vuotta seurannut ex-johtaja: Mikä lopulta ratkaisee auton valinnan?

Raha ratkaisee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Historia toistaa itseään

Turvavyöt

Katalysaattori

Puhtaampi ilma

Polttomottori edelleen kiinnostavin

Edistystä hintaporkkanoilla

Skoda Octavia Combi 1.5 TSI Style Business Line DSG-Automaatti, bensaversio 30 730 euroa (autovero 4 287 euroa)

Skoda Octavia Combi 1.5 TSI G-TEC Business Line DSG -Automaatti, kaasuversio 29 126 euroa (autovero 2 351 euroa)