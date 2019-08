Autot

Mercedes-Benzin kompaktimalleihin lisää potkua – joukossa ”maailman väkevin nelisylinterinen tuotantomoottori”





Uutta voimaa tuovat A 45, CLA Coupé 45, A 45 S ja CLA Coupé 45 S. Täydennystä seuraa, kun CLA Shooting Brake 45 -mallit saapuvat markkinoille myöhemmin tänä vuonna.Kaikkien 45-mallien kehitystyön taustalla on Mercedes-AMG:n vahva side moottoriurheilun huipulle. Teknisissä ratkaisuissa on haettu kokemusperäistä oppia niin F1-autoja kuin FIA GT3- ja GT4- kilpa-autoja kehittäviltä osastoilta. Tämä näkyy tuotantoautoihin poikkeuksellisen väkevistä teknisistä sovelluksista niin moottorin, aerodynamiikan kuin voimansiirron saralla, Suomen maahantuonnista vastaava Veho luonnehtii.A 45 ja CLA 45 S-mallien sydämenä sykkii täysin uusi kaksilitrainen voimanpesä. Sama moottori antaa vauhtia myös A 45 - ja CLA 45 -mallien konepellin alla, joskin hieman miedompana versiona. Molemmissa tehoversioissa moottori on käännetty 180 astetta verrattuna A- ja CLA 35 -malleihin. Tätä kautta pakosarja ja turboahdin sijaitsevat moottorin takapuolella tarjoten mahdollisuuden rakentaa vapaammin virtaava pakoputkisto. Vastaavasti imusarja on sijoitettu suoraan jäähdyttimen taakse.S-mallien moottori on litrateholtaan valmistajansa mukaan maailman väkevin nelisylinterinen tuotantomoottori. Litrateho on 155 kW (211 hv). Tällä lukemalla päihitetään jopa lähes kaikki suuremmalla kuutiotilavuudella varustetut urheiluautot.