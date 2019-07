Autot

BMW:n uudessa kolmossarjan farkussa on ensitutustumisen perusteella monta ilonaihetta

Edeltäjäänsä verrattuna farmarin joka suuntaan kasvaneet mitat hemmottelevat etenkin takapenkkiläisiä, jotka nauttivat kasvaneista jalkatiloista.Perheellisiä lämmittää puolestaan sedania paremmin arkeen taipuva kuljetuskapasiteetti. Tavaratila on aiempaa avarampi ja myös auton lastaaminen on tehty aiempaa vaivattomammaksi.Tarjolla on nyt myös 5-sarjasta ja X5:stä tuttuja näppäriä yksityiskohtia.Myyntiin tulee kolme bensakonetta (320i, 330i ja M340i) sekä kolme dieseliä (318d, 320d ja 330d). Isoimmat koneet ovat vielä kuutosia. Näistä perjantain IS:n paperilehdessä arvioidaan ensitestissä ollut nelivetoinen 330d xDrive.Malliston hinnat alkavat 45 547 eurosta.