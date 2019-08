Tässä on ”maailman hienoin hyperylellinen kuljetusauto” – sisältää jopa kylpyhuoneen, jossa hanat 24 karaatin kultaa

Autot

Otetaan yksi kappale Ford F-550:n alustaa, nostetaan sen päälle linja-auton kori ja sisustetaan erittäin ylelliseksi. Ajatus ei ole niin hieno kuin miltä se saattaa kuulostaa. Nimittäin tuo kuorma-auton perusrakenne tarkoittaa sangen vaatimatonta mukavuutta. Tunne lma on sama kuin pohjoisamerikkalaisissa koulubusseissa.Kymmenen metriä pitkä luomus on kuitenkin valmistajansa sanoin ”maailman hienoin, hyperylellinen kuljetusauto, joka on valmistettu Ford F-550:n rungolle”. Lexanin väite voi pitää paikkansa, mutta matkustajille se ei suo kovin suurta lohtua heidän pomppiessaan istuimillaan kuoppaisella tiellä. Muutostyön jälkeen ajoneuvo muistuttaa joka tapauksessa ylellistä asuntoautoa.Lehdistötiedotteessaan valmistaja yltyy nostamaan G-77 Sky Masterin kaiken muun yläpuolelle:”Se on kuin liikkuva mosaiikki käyttökelpoisuutta, vaurautta ja mukavuutta tasolla, jollaista ei ole ennen nähty kuljetusvälineissä.” Lexani kehuu myös luomuksen olevan ihanteellinen yritysten käyttöön, tuote-esittelyihin tai ihan vaan rentoon matkustamiseen.Ohjaamosta kokonaan erotettu matkustamo kyllä huokuu ylellisyyttä. Matkustajille on kuusi sähköllä säädettävää italialaisella nahalla verhoiltua istuinta, joissa on lämmitys, hieronta, säädettävät jalkatuet ja lentokonetyyliset tarjoilupöydät.Viihteestä pitää huolen Bosen kotiteatteri, jonka äänentoisto on kytketty matkustamon etuseinään sijoitettuun 65-tuumaiseen kaarevaan UHD-televisioon. Eikä tässä tietenkään kaikki, vaan autosta löytyvät Applen iPadit ja Mac Mini -tietokoneet kokousten järjestämistä varten. Turvaa antaa mahdollisuus nähdä kaikki auton ympärillä liikkuva.Matkustusosaston takana massiivisessa G-77 Sky Masterissa on yksityinen VIP-huone. Siellä on kaksi sohvaa, jotka voi muuttaa napin painalluksella hulppean kokoiseksi sängyksi. Tietenkin molemmilla seinustoilla on kookkaat televisiot. Varusteisiin kuuluvat myös keittokomero ja kylpyhuone, joissa kaikki hanat ja muut ovat vaatimattomasti 24 karaatin kultaa.