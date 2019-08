Autot

Pysäköintialue hurjalla hinnalla kaupaksi – yhden parkkiruudun laskennallinen hinta noin 250 000 euroa!

Bostonissa pysäköintipaikan sai omakseen tarjouskilpailussa chicagolainen sijoitusyhtiö L3 Capital.Kuten arvata saattaa, kyseessä ei ollut sentään yhden auton kokoinen ruutu, vaan maaläntillä on kokoa reilut tuhat neliömetriä. Kun asia jaetaan pienempiin osiin, niin neliömetrihinta on reilusti yli 25 000 euroa. Toisin sanoen tuollaisesta tavallisen vähän ahtaasta henkilöauton pysäköintipaikasta (5x2 metriä) maksettiin yli neljännesmiljoona.Ei varmaan yllätys, että uusi omistaja ei aio pitää aluetta pitkään pysäköintipaikkana, vaan rakentaa tontille korkean rakennuksen. Katutasolla on aikanaan kauppoja, niiden yläpuolella toimistoja ja korkeammalla asuntoja. Kaupungin ja julkisivulautakunnan on kuitenkin ensin hyväksyttävä kaikki suunnitelmat, ennen kuin mitään töitä voidaan aloittaa.Tontti ei ole ollut aina pysäköintipaikkana, vaan siinä toimi aikoinaan Hotel Aubry. Tontin omistava Goven perhe kuitenkin hävitti rakennukset ja on vuokrannut 1950-luvun lopulta alkaen parkkipaikkoja.Paikka on lehtitietojen mukaan Bostonin parasta seutua. On hurjaa miettiä, millaiseksi neliöhinnat nousevat, kun pelkästä tontista on maksettu liki 36 miljoonaa euroa. Toki kustannus per neliö pienenee, jos kerroksia on riittävän monta.