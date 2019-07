Entisen autokauppajohtajan kommentti: 40 vuoden kokemuksella – näin erottaa takuu-jyvät akanoista: ”suuri merkitys”

Autot

Entisen autokauppiaan kommentti: 40 vuoden kokemuksella: näin erottaa takuu-jyvät akanoista: ”suuri merkitys”

Lue takuuehdot

Ristiriitoja

Huollon osuus

Kilpailuetu?

Autoihin myönnettävät takuuehdot ovat autonvalmistajien vapaaehtoisesti myöntämiä ja tarkoitettu korjaamaan valmistevikoja. Ne eivät syrjäytä lakiin kirjattua virhevastuuta, joka on voimassa vaikka valmistajan takuu olisi jo päättynyt. Virhevastuukorvauksen edellytyksenä on, että vika tai vaurio on tullut normaalisti hoidettuun autoon oletettua käyttöikää aikaisemmin. Kun vika on takuunalainen, valmistajan on korvattava se täysimääräisenä.Virhevastuussa voidaan korvausvelvoitetta jyvittää, jos auto tulee selvästi parempaan kuntoon vian korjauksen jälkeen.Kun uuden auton saa alleen, ei ostaja yleensä mieti mahdollisia vikoja. Kannattaa kuitenkin huomioida autotehtaan takuun voimassaololle asettamiaan käyttäjän vaatimuksia. Esimerkiksi johtava autonvalmistaja Volkswagen myöntää autoillen kahden vuoden takuun ilman kilometrirajoitusta. Korin maalipintatakuu on 3 vuotta ja puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. Takuuehdoista kerrotaan yhtiön nettisivuilla ja auton mukana tulevassa takuutodistuksessa.Näistä voidaan lukea mm. seuraavia yksityiskohtia:” Uuden auton takuu ei kata kaikkia vikoja. Takuun ulkopuolella voivat jäädä esimerkiksi kuluvia osia, kuten jarruja ja kytkintä koskevat viat, sekä viat jotka johtuvat auton vääränlaisesta käytöstä tai ovat ulkoisen tekijän aiheuttamia. Omistajan on tärkeää hoitaa autoaan eli huolehtia huolloista, auton pesusta ja muusta huolenpidosta ohjekirjan mukaisesti. Valtuutettu Volkswagen-huolto tutkii auton ennen kuin päätetään, kuuluuko vika takuun piiriin. Takuun myöntää aina ensisijaisesti jälleenmyyjä, ja jällenmyyjä myös vastaa kaikista takuuseen ja reklamaatioihin liittyvistä asioista.”Koritakuusta mainitaan seuraavaa:”Puhkiruostumisella tarkoitetaan tapauksia, joissa ruoste leviää sisältäpäin. Toisin sanoen ulkoapäin tuleva ruoste, joka johtuu esimerkiksi kiveniskuista tai muista vaurioista, ei kuulu takuun piiriin.”Nämä periaatteet ovat yleisesti ottaen voimassa kaikkein automerkkien takuuehdoissa.Kun autoon tulee vikaa, pitäisi siis ratkaista monta asiaa. Mikä on normaalia kulumista? Onko ajokkia käytetty väärin tai hoidettu huonosti? Onko vaaditut huollot tehty? Onko koria ja maalipintaa hoidettu asianmukaisesti?Jälleenmyyjän huoltoasiantuntijat tarkistavat tämänkaltaiset asiat ja tekevät päätöksen takuunalaisuudesta. Tiedot syötetään edelleen tehtaalle ja lopullinen päätös tulee niiden perusteella. Jos yksikin edellisen tyyppinen seikka on ollut ongelman taustalla, päätös on yleensä kielteinen.Mikäli tehdastakuu ei sellaisenaan toimi, voidaan käyttää ns. goodwill-takuuta, jossa jälleenmyyjä on omalta osaltaan mukana, koska haluaa pitää hyvät suhteet asiakkaaseensa. Näissä tavallisesti tarjotaan kustannusjakoa.Lyhyissä takuissa ei yleensä ole niin paljoa ongelmia kuin useamman vuoden mittaisissa. Niissä onkin useimmiten kilometrirajoitus, joka sulkee paljon ajetut autot takuun ulkopuolelle. Silti esimerkiksi vähän ajetunkin auton useiden vuosien takuun kohdalla voi tulla ongelmia normaalin kulumisen käsitteistä.Useimmiten ristiriitoja syntyy huollon laiminlyömisestä. Edelleenkin useilla autoilijoilla on se käsitys, että takuun säilymisen edellytys on merkkihuollon käyttäminen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan asiantuntevasti tehty, automerkin huolto-ohjelman mukainen huolto missä tahansa alan liikkeessä, riittää takuun säilymiseen.Kannattaa kuitenkin aina säilyttää kaikki huoltoon liittyvät asiakirjat ja pyytää leima huoltokirjaan todisteeksi huollon suorittamisesta. Mikäli merkkikorjaamo kieltää ei merkkikorjaamon käytön takia takuun, sen on todistettava että vika on johtunut huoltoliikkeen tekemän virheen tai taitamattomuuden johdosta.Kaikki takuuseen liittyvät korjaukset vaaditaan aina tehtäväksi merkkiliikkeessä.Tavallisesti auton omistajan vaihdos ei katkaise takuuta. Joissain pitkissä takuissa tässäkin voi olla poikkeuksia.Useat merkit tarjoavat myös normaalitakuuta pidempää keskeytysturvaa, jolla saa tieapua, jos matka vian takia katkeaa. Tässä on useimmiten vaatimus vain merkkihuollon käyttämisestä määräaikaishuolloissa.Useimmat autotehtaat eivät painota takuuta merkittävänä markkinointiviestinä. Joissakin tapauksissa on jopa vaikeuksia löytää helposti takuuehdot automerkin nettisivuilta.Takuulla on kuitenkin suuri merkitys. Nykyaikaiset autot ovat täynnä monimutkaista elektroniikkaa ja teknistä varustelua. Vian sattuessa korjauslaskut voivat olla suuria. Eräs suuren korjauslaskun pettynyt maksaja totesikin:”Auto on vaihdettava heti kun takuuaika päättyy.”