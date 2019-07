Tampereelta löytyy liikennevaloristeys, josta ”ei pääse minnekään” – ”Ei ole aivan optimaalinen järjestely”

Autot

Tampereelta löytyy liikennevaloristeys, josta ”ei pääse minnekään” – ”Ei aivan optimaalinen järjestely”

Ilta-Sanomien auto- ja liikennetoimitus kohtasi Tampereella Sammonkadun päässä mielenkiintoisia opasteita. Sammonkadun länsipäähän tultaessa kaksikaistaisen katuosuuden yläpuolella on liikennevaloissa opasteen kolmeen eri suuntaan, mutta kaikki on vedetty punaisin rastein yli.Alueella tehdään raitiotietöitä.Mieleen ei voi olla juolahtamatta, että pääseekö tästä nyt minnekään, kun kaikki ajosuunnat on vedetty yli? Muita opasteita ei alueella ole.– Kiistämättä tämä ei ole nyt aivan optimaalinen järjestely. Siihen on tuo portaali asennettu vasta hiljattain, viikko-pari sitten. Se on pysyvä opaste mutta kadunpinnan tasolla järjestelyt ovat vielä hiukan vaiheessa: katua on jouduttu kesken olevien työvaiheiden vuoksi kaventamaan molemmin puolin, joten kahdelle kaistalle ei ole haluttu autoliikennettä tässä vaiheessa opastaa, Haukka valaisee tilannetta.– Käytössä on tällä hetkellä siis yksi kaista, josta kyllä pääsee kaikkiin suuntiin ajamaan. Emme vain ole lähteneet näin lyhytkestoisen vaiheen vuoksi väliaikaisia opasteita tähän kohtaan tekemään, Haukka jatkaa.Tampereelta kerrotaan myös, että katujärjestelyt valmistuvat elokuun aikana, jolloin molemmat kaistat tulevat käyttöön ja myös rastit portaalimerkintöjen päältä poistetaan.