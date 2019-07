Autot

Auton hinnassa kymmeniä tuhansia euroja ilmaa? IS ajoi uutuuden ainoana suomalaismediana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Ilta-Sanomat on ensitestin muodossa tutustunut ainoana suomalaismediana uuteen Cadillac CT6:een, ja vieläpä sen parhaan varustelutason kuosissa, Platinumina.Cadillac CT6 on suuri edustusluokan sedan, joka tuli markkinoille jo kolmisen vuotta sitten. Sen jälkeen on kuitenkin tapahtunut paljon, varsinkin Euroopan markkinoita ajatellen. Kyllä, Cadillac on siis edelleen saatavilla myös Euroopassa.Suomeen autoa ei suoraan tuoda, mutta Ruotsista jälleenmyyjä löytyy. Uuden auton hinnaksi muodostuisi meillä kaikkiaan alv- ja autoveroineen alkaen noin 82 500 euroa - mutta näin vain ideaalimaailmassa.Käytännössä ongelmaksi saattaa muodostua auton yleisen myyntihinnan määrittäminen, sillä toistaiseksi uutta CT6:tta ei IS:n tietojen mukaan ole tuotu yhtään kappaletta Suomeen. Vertailuhintaa ei siis ole. Mikä auto kävisi verrokiksi?Tukea maltillisemmalle autoverolle saattaisi saada toisen yhdysvaltalaistuotteen hinnoittelusta, Ford Mustangista. Vaikka autot ovatkin luonteeltaan hyvin toisistaan poikkeavat, ovat niiden hinnat esimerkiksi Ruotsissa suhteellisen lähellä toisiaan. Ja Mustangissa on tunnetusti paljon veroja.Mustang GT Fastback M6 maksaa Ruotsissa 465 000 kruunua, eli noin 44 300 euroa. Suomessa sen autoverottomaksi hinnaksi on määritelty 45 900 euroa, eli vain 1 600 euroa enemmän. Autoveroa tästä Mustangista pitää sen korkeiden CO2-päästojen (271 g/km) vuoksi maksaa rutkasti, noin 30 590 euroa. Näin ollen auton kokonaishinnaksi tulee Suomessa 76 493 euroa. Auto on siis meillä hinnaltaan noin 1,73-kertainen Ruotsiin verrattuna.Cadillacin tapauksessa tämä sama suhde tarkoittaisi jo 114 500 euron hintaa - mutta Cadillacin päästötaso on selkeästi pienempi, mikä tarkoittaa vähempää veroa - tarkalleen 6,6 prosenttiyksikön eroa. Lisäksi uuden auton hinnasta tehdään 5,5 prosentin säännönmukainen vähennys.Yhtä kaikki, haasteellinen hinnoittelu vain lisää auton mielenkiintoisuutta. Alun perin CT6:n muut saatavilla olleet moottorivaihtoehdot, 2,0-litrainen bensiiniturbo, 3,6-litrainen vapaasti hengittävä V6-bensiini sekä viimeisimpänä kaksin turboin ahdettu V8-bensiini ovat jo menneen talven lumia.Auton keulalla sykkii nyt Euroopan markkinoilla 3,0-litrainen V6, jota ahtavat kaksi turboa. Viimeisimmässä kuosissaan tästä vain CT6:ssa nähtävästä moottorista kutitellaan ulos 417 hevosvoimaa sekä 555 Nm vääntöä.

Autoa on muutenkin paranneltu varusteiden osalta, ja Platinum-höystein CT6 on todellinen mukavuuslippulaiva. Autossa on vakiona muun muassa neliveto, nelipyöräohjaus, erityisen ylellinen nahkaverhoilu, mukautuva iskunvaimennus, puoli-automaattinen ohjausjärjestelmä Super Cruise sekä Bosen Panaray-huippuaudiojärjestelmä, jossa on 34 kaiutinta.Voit lukea uudistuneesta Cadillac CT6:sta Ilta-Sanomien tämän päivän paperiversiosta.