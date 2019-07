Autot

DS 3 Crossback: aistillisuus korostuu, mutta persoonallisuudella on myös hintansa.





Ensivaikutelma on kerrassaan valloittava. DS 3 Crossback, etenkin sopivin värityksin, kääntää katseita. Harva uusi automalli poikkeaa yhtä tuoreella tavalla suuresta massasta.Samaan hengenvetoon voidaan todeta, ettei DS 3 varmaan ole kaikkien makuun. Mutta se ei ole tarkoituskaan.Kooltaan uusi DS 3 Crossback on oikeastaan 4,12 metrin pituisena pikkuauto, vaikkei valmistaja halua sitä sellaiseksi nimetä. Samalla autossa on ”mukamaastureiden” piirteitä, kuten yli puolentoista metrin korkeus. DS nimeääkin kilpailijoikseen Audi Q2:n ja Mini Countrymanin. Pyörät ovat huomattavan kookkaat, millä saadaan hieman enemmän maavaraa, kun nostetaan kuljettaja muutaman sentin muiden yläpuolelle. Tosin muutkin ovat tämän jo keksineet.Ohjaamossa aistillinen tunnelma korostuu. Valmistaja kuvailee uutuutta ranskalaisen hienostuneeksi ja elegantiksi. Kojelaudan ja keskikonsolin katkaisimissa on timanttista salmiakkimuotoa ja aimo annos persoonallisuutta.Kuljettajalla on hyvät oltavat, kunhan ensin kipuaa varsin korkean kynnyksen yli. Vaalea nahkaverhoilu tuo ohjaamoon valoisuutta, mikä onkin tarpeen ikkunoiden ollessa aika pienet. Istuin ei saa oitis huutamaan hurraata, mutta pidemmällä matkalla se osoittautuu mukavaksi.Ajossa DS 3 Crossback vaikuttaa kokoaan suuremmalta. Valmistajan tavoitteena on ollut painottaa mukavuutta ja siinä on onnistuttu lähes täydellisesti. Suuret pyörät yhdessä mainiosti toimivan jousituksen kanssa tekevät autosta vakaan suurissakin nopeuksissa. Ainoastaan terävät poikittaissaumat ovat alustalle myrkkyä.Pikkuautomaisuus tulee esiin takapenkillä. Ensinnäkin sinne on aika vaikea kivuta, sillä ovi aukeaa säästeliäästi. Pitkän ajajan tai etumatkustajan takana jalkatilaa ei ole riittävästi, vaan on tyydyttävä kompromissiin pituussuunnassa. Tavaratila on kokoluokassa kohtuullinen.Kaikissa Suomeen tuotavissa vaihtoehdoissa on kolmesylinterinen 1,2-litrainen bensiiniturbo. Alhaisin viritysaste tulee käsivalintaisen vaihteiston kera ja kahta tehokkaampaa seuraa kahdeksanvaihteinen automaatti.Koeajossa oli vaihtoehdoista keskimmäinen, jossa voimaa on ihan riittävästi. Rauhallisessa ajossa moottoria ei kuule, ja äänieristys on kaiken kaikkiaan mainio. Melun torjunnassa auttaa myös akustinen tuulilasi.Reippaammin kiihdytettäessä alkaa kuulua kolmesylinteriselle moottorille tyypillinen pörinä, joka ei oikein käy yksiin DS 3:n laadukkaan premium-olemuksen kanssa. Lisäksi vaihteiston toimintaan kaipaisi lisää hienostuneisuutta, sillä se jää toisinaan arpomaan vaihtojen kanssa.Parannusta on tältä osin luvassa, sillä tulossa on E-tense, jossa on sadan kilowatin tehoinen sähkömoottori. E-tenselle luvataan hyvä suorituskyky ja yli kolmensadan kilometrin toimintamatka (WLTP). Sähkömoottori sopii mainiosti DS 3 Crossbackin persoonalliseen olemukseen, nostaen sen tasoa.Yksi DS 3 Crossbackin hyviä puolia on, että auton voi rakentaa lähes rajattomasti mielensä mukaan niin ulkonäön, sisustuksen kuin varustelun suhteen. Halvimmillaan DS 3 Crossbackin saa 25 336 eurolla, josta lähdetään ylöspäin tekniikan ja varusteiden ehdoin.Koeajettu versio on sitä, mitä ylelliseltä pikkuautolta voi odottaa varusteiden suhteen. Mutta silloin hinta on yli 37 000 euroa, eli lähes sama kuin esimerkiksi koeajamamme Mercedes-Benzin CLA 180 maksaa. Lisäksi koeajoautossa oli sen verran lisävarusteita, että hintalapussa luki 42 597 euroa. Persoonallisuudella on hintansa.