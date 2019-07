Autot

Uusi kansanauto muuttuikin premiumiksi – nousi USA:ssa myyntikärkeen

Tesla on rikkonut jälleen ennätyksiään, mutta toiminta on yhä vahvasti tappiollista.

Logistiikka toimii, kurssi laski

Tesla toimitti tällä hetkellä suosituinta ja edullisinta malliaan, Model 3:a, vuoden toisella kvartaalilla yli 77 000 kappaletta. Model 3 oli yhtiön mukaan huhti–kesäkuussa Yhdysvaltain myydyin premium-luokan auto.Tieto on mielenkiintoinen, sillä juuri Model 3:sta on aiemmin suunniteltu Teslan edullisinta ja parhaiten ns. tavalliselle kansalle soveltuvaksi ajateltua mallia. Model 3 maksaa Yhdysvalloissa alimmillaan noin 35 000 dollaria eli noin 31 150 euroa. Ajatuksena on ollut, että Model 3 olisi ns. uuden ajan kansanauto.Premium-autoja ei tavallisesti ole totuttu saamaan tällä hinnalla. Suomessa Model 3:n hinnat alkavatkin 50 610 eurosta. Tesla yrittää siis mitä ilmeisimmin venyttää premiumin rajoja.Tesla kasvaa yhä suuremmaksi tekijäksi automaailmassa. Sen liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta ollen nyt tarkastelujaksolla 5,2 miljardia dollaria eli noin 4,6 miljardia euroa.Myös aiemmat toimitusongelmat ovat vähentyneet, sillä Tesla toimitti huhti–kesäkuussa asiakkailleen yli 95 000 autoa ja valmisti yli 87 000 autoa. Määrät ovat yhtiön uusia ennätyksiä.Yhtiö kuvailikin saavutuksia tärkeäksi merkkipaaluksi logistiikan ja toimitusoperaatioiden kehittämisessä. Selvää lienee, että kasvavat luvut ovat pois muiden merkkien markkinaosuudesta.Kasvusta huolimatta Tesla teki tappiota yli kaksi kertaa enemmän kuin asiantuntijat olivat odottaneet. Tästä johtuen osakkeen arvo putosi keskiviikkoiltana noin 10 prosentilla.