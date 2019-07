Autot

Autokauppa laahaa - yksi ryhmä muuta joukkoa pahemmin

Uusien

Audiakin

autojen rekisteröinnit ovat tänä vuonna sujuneet alavireisesti, mutta erityisen tahmeaa on ollut premium-merkkien myynti.Kun yleisellä tasolla uusien autojen puolen vuoden rekisteröinnit ovat tippuneet viime vuodesta 13,4 prosenttia, on joidenkin premium-merkkien osalta tilanne paljon huolestuttavampi.Esimerkiksi Mercedes-Benzin rekisteröinnit laahaavat 5,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuussa Suomeen on saatu yhteensä 3 224 uutta Mercedes-Benziä.BMW on kuitenkin sukeltanut huomattavasti jyrkemmin, sillä sen rekisteröinnit ovat pudonneet peräti 30,5 prosenttia vuodentakaisesta. Kesäkuussa kilvitettiin yhteensä 238 BMW:tä.Audilla menee sitäkin nahkeammin, sillä sen puolen vuoden saldo on 1 992 uutta autoa. Prosenteissa pudotus on jo huikea: 38,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.tahmeammin menee Porschella, sillä sen rekisteröinnit ovat romahtaneet viime vuoden tasosta peräti 49,6 prosenttia. Puolen vuoden aikana Suomeen on saatu 64 kappaletta uusia Porscheja. Tähän saattaa vaikuttaa se, että Porschen syömähampaasta, 911:stä on tullut uusi sukupolvi, jonka toimitukset eivät vielä ole päässeet kunnolla vauhtiin.Hyviäkin uutisia premium-leiristä löytyy. Jaguarin rekisteröinnit ovat kasvaneet 17,5 ja Land Roverin 19,1 prosenttia. Lexus pysyy käytännössä entisissä luvuissa.Myös Tesla saattaa joidenkin arvostuksissa kuulua premium-autoihin, ainakin hinnoittelun osalta. Teslan ensirekisteröinnit ovatkin tällä hetkellä sitten aivan omalla planeetallaan, mikäli tarkastellaan prosentuaalista kehitystä: kasvua viime vuoteen on tullut huikeat 419 prosenttia.Puolen vuoden aikana Suomen kilpiin on tullut yhteensä 519 uutta Teslaa, suurelta osin varmasti upouuden Model 3:n lanseerauksen ansiosta.Rekisteröintiluvut seuraavat varsinaisia kaupantekolukuja tavallisesti muutaman kuukauden viiveellä.