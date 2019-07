Autot

Automaailman jätti tuo luksusmerkin erikoisvarusteen myös tavallisen kuluttajan saataville

Et ehkä tiennyt tarvitsevasi tätä varustetta omaan Volkswageniisi, mutta se tekee lähtemättömän säväyksen autosi ihailijoihin. Kuinka osaatkaan pysäköidä autosi niin, että kaikissa vanteissa VW-merkit ovat oikeassa asennossa?Salaisuus ovat ns. dynaamiset keskiöt, siis samanlaiset kuin Rolls-Royceissa on vakiovarusteena – VW-logoin varustettuna, tietenkin.Temppu ei koske vain pysähdyksissä olevaa autoa, vaan vanteiden keskiöt ovat oikeassa asennossa myös ajon aikana. Tosin silloin harvempi pääsee niitä ihailemaan.Tarvitseeko tällaista varustetta? Se on tietenkin itse jokaisen autoilijan päätettävissä.Nyt kun Volkswagen on avannut pelin tällaisen varusteen jälkimarkkinoille, on lähestulkoon varmaa, että myös muut lisävarustevalmistajat heräävät tämänkin markkinaraon täyttämiseen.Joka tapauksessa itsetasaavia keskiöitä on olemassa yhtä kokoa, joka ei sovi ihan kaikkiin Volkswagenin kevytmetallivanteisiin. Loisteliaan pään Phaetonin ja Touaregin omistajat eivät pääse tästä varusteesta nauttimaan, ja sama koskee pikkuautoja Poloa myöten.Mutta tärkeimpiin Volkswagen-malleihin, kuten Golfiin, Passatiin ja Tiguaniin keskiöt sopivat.Mikäli tämä uusi mahdollisuus lisätä oman auton ylellisyyttä aiheutti "nuo minä haluan" -tunteen, omansa voi tilata Volkswagenin verkkokaupasta.