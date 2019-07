Autot

Audi, Jaguar ja Porsche kisaavat pian uudella tavalla – nopeutta aletaan mitata paikallaan seistessä









Akut ongelmajätettä?

Täyssähköautojen akkujen kapasiteetit ovat viime vuosina nopeasti kasvaneet. Esimerkiksi Audin E-tronissa kilowattitunteja on jo 95, Jaguarin I-Pacessa 90. Suurempi kapasiteetti lisää yhdellä latauksella saavutettavaa toimintamatkaa.Myös julkinen lataustekniikka kehittyy jatkuvasti, vaikka monen kaupunkiasujan harmina edelleen on latauspisteen puuttuminen kotipihasta. Tämä saattaa olla jopa suurin pullonkaula sähköautojen yleistymiselle tulevaisuudessa.Uusimpien akkujen lataaminen nopeasti onnistuu esimerkiksi Fortumin Charge & Drive -verkostostoon kuuluvan Lohjan suurtehoaseman, toistaiseksi Suomen ainoan, kaltaisissa latauspisteissä. Sen teoreettinen maksimiteho on 350 kilowattia. Ensimmäisenä näin suurta lataustehoa pystyy hyödyntämään Porschen tulossa oleva Taycan-malli.Se tarkoittaa, että Lohjan asemalla voi tulevaisuudessa ladata kymmenessä minuutissa jopa noin 250 kilometrin matkaan tarvittavan energian. Tämä vaatii kuitenkin autolta paljon, eivätkä edullisemmat sähköautot kykene samaan. Trendi näyttäisi nyt olevan, että kalliit ja suorituskykyiset sähköautot kilpailevat myös nopeista latausajoista.Sähköauton lataaminen hidastuu, kun noin 80 prosentin lataustaso on saavutettu. Tätä korkeampaan varaustasoon pikalataaminen myös kuormittaa akkua, mikä voi lyhentää sen elinikää ja pudottaa suurinta saavutettavissa olevaa varaustasoa. Siksi matkalla ei ole tarkoituksenmukaista ladata pitempään, ellei ole aivan pakko.Myös vaihtovirralla tapahtuva lataaminen kehittyy. Audin E-troniin voidaan hankkia jopa 22 kilowatin laturi, mikä nopeuttaa huomattavasti lataamista myös Type 2 -liitännällä varustetuissa pisteissä silloin, kun pikalatauspisteitä ei matkan varrella ole tarjolla. Samaan kykenee myös Renault Zoe. Nähtäväksi jää, seuraavatko muut valmistajat tätä kehitystä perässä.Latauksen käynnistäminen pikalatauspisteellä tapahtuu vaivattomasti älypuhelimeen asennetulla sovelluksella, tekstiviestillä tai RFID-tunnisteeella varustetulla avaimenperällä.Sähköautoilu on sitä suurempi ilmastoteko, mitä päästöttömämpää sähköä autoihin ladataan. Toisin kuin fossiilisilla polttoaineilla, sähköntuotannon CO2-kuormaan voidaan vaikuttaa sen tuotantotavalla. Esimerkiksi Fortumin verkostossa sähkö on sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa, Suomessa aina tuulivoimaa. Näin ollen sähköntuotannon CO2-päästöt ovat hyvin pienet.Sähköautojen merkitystä ilmastonmuutoksen kannalta on usein vähätelty vetoamalla akkujen valmistuksessa syntyviin päästöihin. Suomessa Fortumin uuden vähäpäästöisen kierrätysprosessin avulla saavutetaan yli 80 prosentin kierrätysaste nykyisen noin 50 prosentin sijasta.Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa vanhojen akkujen materiaalista voidaan käyttää hyödyksi nimenomaan uusia akkuja valmistettaessa. Tähän on tulossa parannusta myös akkuvalmistajien suunnalta, kun akut suunnitellaan paremmiksi nimen omaa myös kierrätettävyyden kannalta.On myös syytä muistaa, että useat sähköautovalmistajat ovat kertoneet, että heidän täyssähköautojensa akkujen elinkaari on pidempi kuin varsinaisten autojen. Jos akkupakettiin tulee vika - mitä tapahtuu itse asiassa hyvin harvoin - ei koko pakettia juuri koskaan tarvitse vaihtaa, vaan vain vioittunut osa tai osat.