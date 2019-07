Tässä on uuden James Bond -leffan autolista – yksi merkki dominoi

Autot

Fiktiivinen brittiläinen agentti, jolla on lupa tappaa, seikkailee seuraavaksi 25. elokuvassaan. Tällä kertaa James Bond -elokuvan tuottaminen on ollut tavallista tuskallisempaa, sillä paljon on jouduttu muuttamaan, elokuvan ohjaajaa myöden. Myös muutamat onnettomuudet filmausten aikana ovat muuttaneet aikatauluja.Mutta yksi asia säilyy ennallaan. James Bond seikkailee edelleen Aston Martineilla. Tähän saakka on ollut hämärän peitossa, mitä muita malleja hän saa käyttöönsä kuin sähkömoottorisen Rapide E:n. Enää ei tarvitse vaivata päätään tuolla tärkeällä asialla, sillä Aston Martin on paljastanut autolistan.Nykyaikaiseen viestintätyyliin brittivalmistaja on twiitannut tämän elintärkeän tiedon. James Bondia näyttelevä Daniel Craig nähdään ainakin historiallisen DB5:n, klassisen V8:n ja futuristisen Valhallan ohjauspyörän takana. Muinaisen mytologian mukaan Valhalla oli sotilaiden paratiisi.Autoista DB5 on ollut mukana useissa James Bond -elokuvissa ja V8 on nähty ainakin vuonna 1987 ensi-iltaan tulleessa 007 vaaran vyöhykkeellä -elokuvassa.Sen sijaan Valhalla, joka vielä vähän aikaa sitten tunnettiin nimellä RB 003 on Aston Martinin tulevaisuudesta kertova malli.Valhalla nähtiin ensi kerran konseptiautona maaliskuussa 2019 Geneven autonäyttelyssä. Autoa valmistetaan ainoastaan 500 kappaletta ja auton V6-turbo sekä sähkömoottori kehittävät vähän yli tuhat hevosvoimaa.Vieläkin eksklusiivisempi on Aston Martinin Valkyrie-malli, josta kerroimme jo keväällä.