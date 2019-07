Nyt tulee uuden peltipoliisin kauhu - yleistyy nopeaa tahtia ihan tavallisissa uusissa autoissa

Autot

Tässä on uuden peltipoliisin kauhu – yleistyy nopeasti tavallisissa uusissa autoissa

Uusille





Sakkoansa vai turvallisuustekijä?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Uusi tekniikka avuksi









ja vanhoillekin peltipoliiseille on löytymässä kuljettajaa avustava ja suojeleva ratkaisu, joka estää tahattomat ylinopeudet. Nopeasti yleistyvä varuste tulee saataville yhä edullisempiin uusiin autoihin, ja se voi säästää autoilijan peltipoliisien ”sakkoansoilta”.Yllä olevalla videolla kerrotaan, miten uudet peltipoliisit toimivat.Peltipoliisit puhuttavat suomalaisia vuodesta toiseen. Tänä kesänä käyttöön otetut uudet peltipoliisit ovat entisiä fiksumpia, ja voivat ottaa ylinopeutta ajavasta autosta yhä tarkemman kuvan yhä pidemmältä etäisyydeltä.Peltipoliiseilla on sekä puolustajansa että vastustajansa. Puolustajien mielestä helpoin ratkaisu on vain ajaa nopeusrajoitusten mukaisesti, lakia rikkomatta. Näin välttyy myös rankaisuilta. Näin onkin – mutta tämä ei ehkä ole sittenkään aivan koko totuus.Vastustajat taas kiinnittävät huomion siihen tosiseikkaan, että peltipoliisit on useimmiten sijoiteltu niin, että sallitun nopeuden ylitys tapahtuu helposti tahattomasti – esimerkiksi heti nopeusrajoituksen alentumisen jälkeen risteysalueelle saavuttaessa, jolloin pelkkä jalan kaasulta nosto ei riitä, vaan vauhtia pitää sovittaa aktiivisesti jarruttamalla.Heti nopeusrajoitusmerkin taakse piilotettu peltipoliisi saattaa tuntua joistakin autoilijoista ansalta, joka on viritetty vain ja ainoastaan saalistamaan pieniä nopeuden ylityksiä, joilla ei ole todellisuudessa merkitystä liikenneturvallisuudelle. Räikeämmät ylinopeudet ovat sitten eri asia. Uudet peltipoliisit mahdollistavat jopa 1 km/h ylityksestä sakottamisen.Jos esimerkiksi risteysalueella on hyvä näkyvyys ja se on muusta liikenteestä tyhjä, saattaa nopeuden tiukka alentaminen heti rajoitusalueelle saavuttaessa jarruttamalla tuntua hieman liioittelulta – jarruttelu ja kiihdyttely tekee ajosta kulmikasta.Usein on myös niin, että näkyvällä paikalla olevaan peltipoliisiin asetettua nopeutta ei ole selkeästi merkitty nopeusrajoituskyltillä. Silloin moni pelaa varman päälle, ja hidastaa nopeuttaan seuraavaan oletettuun rajoitusnopeuteen, vaikka siihen ei olisi edes tarvetta. Tästä aiheutuu jonoajossa turhaa jarruttelua ja haitariliikettä, joka ärsyttää monia. Tasainen ajo on useimpien mielestä miellyttävämpää.Uusien autojen vauhdilla kehittyvä tekniikka tulee nyt kuitenkin jo myös suomalaisautoilijoiden avuksi, estämään tahattomat ylinopeudet. Yhä useammassa nykyautossa on nimittäin mukautuva tasanopeudensäädin eli niin sanottu adaptiivinen vakionopeudensäädin. Jos ei välttämättä vakiovarusteena, niin ainakin saatavilla kohtuulliseen hintaan.Lisäksi ihan tavallisissakin perheautoissa yleistyy huimaa tahtia liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, jossa tärkeimmässä roolissa lienee juuri nopeusrajoitusmerkkien tunnistus.Nämä kaksi nykyaikaisen auton kaksi oivaa ominaisuutta yhdistyvät jo monella merkillä tietyissä malleissa tavalla, joka yleistyessään sekä säästää kuljettajan hermoja, että tekee peltipoliisien nopeudenvalvonnasta turhaa työtä.Mukautuva tasanopeudensäädin ja liikennemerkkien tunnistus on ollut saatavilla monella merkillä yhdistettynä ominaisuutena jo muutamia vuosia, aluksi premium-merkeissä. Yksi tällainen auto oli muun muassa Audi A4, kun se uudistui vuonna 2015. Nyt samat ominaisuudet valuvat yhä useampiin ”tavis-autoihin”.Tällainen auto osaa siis pitää oikean nopeuden automaattisesti yllä, ja myös jarruttaa rajoituksen laskiessa sekä kiihdyttää sen noustessa, ilman että kuljettajan tarvitsee huolehtia oikeasta nopeudesta tai sakkojen saamisesta.Auto, joka muistaa aina voimassa olevan nopeusrajoituksen ja osaa myös jarruttaa rajoituksen muuttuessa automaattisesti, on todellinen peltipoliisin kauhu. Auton kuljettajan ei enää tarvitse murehtia oikeasta nopeudesta eikä tahattomasti ansaituista ylinopeussakoista.Harva tahallaan ajaa ylinopeutta peltipoliisin kameraan. Kun kyseinen varusteyhdistelmä väistämättä yleistyy myös Suomessa myytävissä uusissa autoissa, mistä nykyisin valtiontalouden tuloihin budjetoidut, peltipoliisien tuottamat sakkotulot sitten saadaan kerättyä?