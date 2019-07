Autot

Miksi vanha mutta toimiva auto pitäisi romuttaa? Vastaus on puhdasta matematiikkaa

Valmistus kuormittaa vähän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilometrit ja kulutus ratkaisevat

uudehko vuonna 2016 ensirekisteröity auto, hiilidioksidipäästöt keskimäärin 124 g/km, polttoaineenkulutus koko elinkaaren aikana keskimäärin 18 000 litraa, noin 42 tonnia hiilidioksidia

keskivertoauto (ikä 12,1 vuotta), hiilidioksidipäästöt keskimäärin 178 g/km, polttoaineenkulutus koko elinkaaren aikana keskimäärin 26 000 litraa, noin 60 tonnia hiilidioksidia

vanha auto (ikä 22 vuotta), hiilidioksidipäästöt keskimäärin 194 g/km, polttoaineenkulutus koko elinkaaren aikana keskimäärin 28 000 litraa, noin 65 tonnia hiilidioksidia

Milloin vanha auto kannattaa ”ajaa loppuun” ja milloin romuttaa pois uuden alta?Vastausta miettii moni autonostaja, jolle uusi auto on vaihtoehto. Puhtaasti taloudelliselta kannalta auton loppuun ajaminen onkin usein hyvä ratkaisu aina niin kauan, kunnes auton korjauksiin ja ylläpitoon alkaa kulua liikaa varoja. Tässä vaiheessa auton jälleenmyyntiarvo on myös jo niin alhainen, ettei sillä ole juurikaan hyvitysarvoa.Auton loppuun ajamista perustellaan usein myös ekologisilla seikoilla - eihän ole kannattavaa tuottaa uutta materiaa, niin kauan kuin vanha vielä toimii? Tässä kohdin totuus saattaa olla itse asiassa päinvastainen.Keskivertoautolla auton valmistuksen osuus koko elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä on Suomessa vähän, noin 10-15 prosenttia. Valmistuksen osuuteen hiilijalanjäljestä lasketaan materiaalien energiasisältö ja valmistukseen kuluva energia.Polttomoottorikäyttöisen henkilöauton valmistamisen aikaisten hiilidioksidivaikutusten on arvioitu olevan 6 000 - 7 000 kiloa hiilidioksidiekvivalentteina, mutta autovalmistajan panostuksista riippuen määrä voi tänä päivänä olla huomattavasti vähemmänkin. Nykyisin on olemassa myös joitakin kokonaan CO2-neutraaleja autotehtaita.Näin ollen valmistuksen osuus auton koko elinkaaren päästöistä riippuu merkittävästi siitä, paljonko autolla elinkaaren aikana ajetaan ja mikä on auton käyttövoima. Mitä suurempi on autolla ajettujen kilometrien määrä, sitä suuremmaksi käyttövaiheen merkitys kasvaa. Loppu on puhdasta matematiikkaa.Käyttövaiheen merkitys päästöihin on koko elinkaarivaikutuksen kannalta ratkaiseva. Suomessa autoilla ajetaan elinkaaren aikana selvästi enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Bensiiniautoilla ajetaan Suomessa koko elinkaaren aikana tyypillisesti 250 000–300 000 kilometriä ja dieselautoilla noin kolmanneksen enemmän.Tästä johtuen käyttövaiheen osuus polttomoottoriautoilla koko elinkaaren aikaista vaikutuksista on keskimäärin 70-80 prosenttia ajokilometreistä riippuen. Niinpä auton kulutuksella onkin ratkaiseva merkitys auton hiilijalanjäljen kannalta.Esimerkkilaskelmia:Missä vaiheessa vanhan käyttöauton romuttaminen sitten alkaa jo olla järkevää? Jokainen autoilija voi vastata kysymykseen itse: silloin kun uudemman auton pienemmät elinkaaripäästöt painavat omassa vaakakupissa enemmän kuin nykyisen kulkupelin ympäristökuorma.