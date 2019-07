Kimppakyyteihin uutta ideaa: nyt olisi tarjolla tehokasta tilaa

Autot

Jo vuodesta 1980 markkinoilla ollut Renault Trafic uudistuu. Yli 50 maassa myytävä Trafic on ollut ranskalaismerkille tärkeä tuote, ja sitä onkin myyty pitkän olemassaolonsa aikana reilut kaksi miljoonaa kappaletta.Viimeisin sukupolvi tuli markkinoille viisi vuotta sitten, joten uudistus olikin jo ajankohtainen. Voimanlähteenä autossa toimii paranneltu 2,0-litrainen dCi-diesel, joka on – kuinkas muutenkaan – entistä taloudellisempi ja tehokkaampi. Tehoversioita tulee tarjolle useampi.Ulkoisesti auto muuttuu maltillisesti, tärkeinpänä muutoksena voi nähdä led-ajovalot, joissa on Renaultin henkilöautoista tuttu c-kuvio. Myös maskissa kimaltelee nyt enemmän kromia – joka tosin on nykytyylin mukaisesti muovin päälle rakennettua, ei siis aivan ehtaa tavaraa.Ohjaamo on kuitenkin suunniteltu täysin uudelleen. Kuljettaja on entistä enemmän konttorin keskiössä, ja esimerkiksi pysäköitäessä apuna toimivat etu- ja takatutkat sekä peruutuskamera.Koska pakettiautot ovat nykyisin lähes liikkuvia toimistoja, ovat yhdistettävyys ja tietoviihdejärjestelmät nyt Renaultin viimeisintä osaamista.Tietoviihdejärjestelmä on päivitetty R-Link tai sitäkin etevämpi Media Nav Evolution, jossa toimivat niin Android Auto kuin Apple CarPlay.Ensitestillä saimme allemme riuskimman 170-heppaisen, kaksoiskytkinvaihteiston kera toimitetun version. EDC-vaihteisto on nyt Getracin valmistama. Lisäksi auto oli yksi mielenkiintoisimmista uusista Trafic-versioista, eli pikkubussiksi henkilökuljetuksiin suunniteltu Trafic Space Class.Auto liikkuu näillä avuin vaivattoman notkeasti, eikä manuaalivaihteistoa todellakaan tule ikävä.Lisäksi on hyvä muistaa, että ranskalaismerkin nykyautomaatit ovat aiemminkin olleet huolettomia omistajilleen.Auton ohjaustuntuma on perin henkilöautomainen, vaikka siinä luonnollista hitautta esiintyykin. Lisäksi Traficin ääriviivat on helppo hahmottaa, ja ohjaamossa on avara tunnelma. Matkustamossa on väljät tilat useammallekin henkilölle, ja etevä esiin liukuva pöytätaso kruunaa leppoisan matkafiiliksen.Uusi Trafic rantautuu meille heti syksyllä, mutta Scape Class -version maahantuontipäätös on, sanottakoon valitettavasti, vielä tekemättä. Space Class olisi mainio lisä pikkubussien tarjontaan, jossa Renaultin esiintulo saattaisi luoda markkinoille tervettä kilpailua.Suomeen uudet Traficit saadaan syksyllä. Valitettavasti auto oli ensitestin aikaan vielä niin tuore, ettei läheskään kaikkia suorituskyky- ja kulutustietoja vielä ollut käytettävissä. Auton hinnoittelukin on siksi vielä kesken.