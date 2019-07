Myös Mini siirtyy sähköaikaan - tällainen on ensi vuoden uutuusmalli

Autot

Minin uusi sähköauto perustuu kolmioviseen Cooper-malliin. Yhdennäköisyys on niin ilmeistä, että sähköversion erottaa polttomoottorisesta sisarmallistaan vain umpinaisesta keulamaskista, jota koristaa vaaleanvihreä töpselilogo. Vihreä väri toistuu myös peilikoteloissa.Hauska yksityiskohta ovat vain uuteen sähkö-Miniin saatavilla olevat epäsymmetriset vanteet. Ne ovat periytyneet suoraan kahden vuoden takaisesta, Frankfurtin autonäyttelyssä esitellystä Mini Electric -konseptista.Visuaalisen ilmeen lisäksi Minin muotoilujohtaja Oliver Heilmer kertoo vanteiden muotoilulla olevan myös aerodynamiikkaa parantava vaikutus.Mini Cooper SE:n konepellin alle on polttomoottorin sijaan sujautettu sähkömoottori ja vaihteisto.Sähkömoottorissa on tehoa 135 kW eli 184 hv. Vääntöä tarjotaan 270 Nm. Voimaa on hivenen enemmän kuin emoyhtiö BMW:n omassa i3- sähkömallissa.Sähköistetyn Minin litiumioniakuston kapasiteetti on 32,6 kWh. Valmistaja lupaa sähkö-Minin toimintasäteeksi olosuhteista ja luonnollisesti kuskin ajotyylistä riippuen 235–270 km. Sähkö-Mini kurvailee suosiolla BMW i3:sta pienempää kantamaa.Paikaltaan sähkö-Mini kiihtyy kuudenkympin vauhtiin reippaassa 3,9 sekunnissa ja satanen saavutetaan 7,3 sekunnissa. Huippunopeus on i3:n tavoin rajoitettu nopeuteen 150 km/h.Akusto on sijoitettu lattian alle etupenkkien väliin ja takapenkkien alle T- muotoon. Näin sähkö-Minin 211-litrainen tavaratila on identtinen sisarmalliinsa verrattuna, kuten myös ohjaamon tilat.Täyssähköinen Cooper SE painaa 145 kg enemmän kuin Steptronic- vaihteistolla varustettu Cooper S -malli. Akuston suojaamiseksi sähkö-Minin maavara on vajaat kaksi senttiä korkeampi.Mini Cooper SE:ssä on vakiona latausjohto tavallisesta pistorasiasta lataamiseen. Lisävarusteena on saatavilla Type2-latausstandardin latauskaapeli.11 kW:n latausteholla 80 prosentin varaustila saavutetaan kahdessa ja puolessa tunnissa, täyteen lataaminen vie tunnin pidempään. CCS-pikalatauskaapelilla ja 50 kW:n latausteholla 80-prosenttinen varaustila saavutetaan 35 minuutissa.Uusi Mini Cooper SE tulee myyntiin kolmena eri varustelutasona. Optioita ei ole. Hinnat alkavat Essential-varustelun 38 400 eurosta.Experience-taso tuo mukanaan mm. 8,8-tuumaisen keskinäytön, jonka hintalisä on 2 600 euroa. Maximise-varustelussa saa mm. nahkaverhoilun ja lasikaton. Experience-tasoon nähden hintalisä on 2 100 euroa.Suomeen uusi Mini Cooper SE saapuu vasta ensi vuoden keväällä.