Opel uuden isännän komennossa - näin uudet pakettiautot muuttuvat





Opelilla on selkeä suunnitelma kasvattaa pakettiautojen myyntiä neljänneksellä vuoden 2020 loppuun mennessä. Ne tuodaan entistä paremmin saataville jokaiseen Opel-liikkeeseen, minkä lisäksi sukupolvenvaihdokset antavat vauhtia markkinointiin.Viime vuoteen saakka Opelin pakettiautot syntyivät yhteistyössä Fiatin ja Renaultin kanssa. Uusi omistaja eli ranskalainen PSA Group haluaa tietenkin yhtenäistää konsernin mallistoa ja saada sitä kautta myös säästöjä. Muutos näkyy entistä selvemmin Opelin tuoreissa pakettiautoissa.Ensimmäisenä uuteen kuosiin vaihtui pienin Combo, joka on myynnissä tavarankuljetukseen tarkoitettuna Combo Cargona sekä paremmin matkustajille sopivana Combo Lifena.Combo on tänä vuonna kaksinkertaistanut markkinaosuutensa Euroopassa viime vuoteen verrattuna. Siinä lie auttanut valinta Vuoden Pakettiautoksi 2019 yhdessä sisarmallien Citroën Berlingon ja Peugeot Partner/Rifterin kanssa.Pian Combo Cargon saa myös nelivetoisena, jonka valmistuksesta vastaa ranskalainen Dangel.Kuljettaja voi ajaa normaalisti Eco-ajotilassa eli etuvedolla polttoainetta säästäen. Kun olosuhteet muuttuvat huonommiksi, voi vauhdissa kytkeä Auto 4WD:n, joka jakaa voimaa keskitasauspyörästön viskokytkimen avulla etu- ja taka-akselille sen mukaan, mistä pitoa löytyy.Kun tilanne äityy oikein pahaksi, kannattaa kytkeä päälle R. Lock, joka lukitsee takavedon käyttöön.Nelivetoisessa Combossa on vakiona 20 mm suurempi maavara. Siihen saa lisävarusteena lisäsuojan polttoainetankille ja taka-akselille sekä vielä 60 mm suuremman maavaran, jolloin eroa vakioon verrattuna on jo 80 mm.Kaikki toimii muuten hyvin, mutta autossa ei ole alennusvaihdetta ja ykkösvaihde on aika pitkä. Vaikeammassa maastossa on pidettävä vauhtia tai muutoin joutuu luistattamaan kytkintä.Saksassa nelivedon lisähinta Combo Cargoon on 6 400 euroa ilman arvonlisäveroa.Tärkein uutuus Opelin pakettiautomallistossa on ehdottomasti uusi Vivaro, jolla on kaksi nimeä. Tila-autot ja pikkubussit nimittäin ovat Zafira Lifeja.Vivaro on nyt ulkomitoiltaan pienempien Citroën Jumpyn, Peugeot Expertin ja Toyota Proacen sisarmalli. Ulkonäössä ja ohjaamossa on jonkin verran eroa edellä mainittuihin, mutta tekniikka alustan säätöjä myöten on yhteinen.Pienentyneistä ulkomitoista huolimatta tavaratila on yhtä suuri kuin ennenkin. Valittavana on kolme korin pituutta, joista pisimmässä tavaratilaa on 6,6 kuutiometriä. Etumatkustajan istuinosan saa ylös, jolloin mukaan voi lastata jopa neljä metriä pitkiä tavaroita. Kantavuus on suurimmillaan 1 400 kiloa ja perävaunupaino on kasvanut aiempaan verrattuna 500:lla kilolla, kahteen ja puoleen tonniin.Uutuuteen saa myös turvallisuutta ja mukavuutta parantavia varusteita, kuten vaikkapa sähkötoimiset liukuovet. IntelliGrip parantaa vetokykyä huonoissa olosuhteissa ja saatavana on myös Dangelin neliveto.Moottorivalikoimassa on 1,5-litrainen diesel (75 kW), jonka saa kahteen lyhyempään koriin. Kaksilitraisesta turbodieselistä on kolme viritysastetta (90, 110 ja 130 kW). Niistä valitettavasti vain tehokkaimman kanssa saa automaattivaihteiston. Suomessa yhä useampi pakettiauto myydään automaattivaihtein ja nelivetoisena. Tuollaista yhdistelmää ei Vivaroon eikä sisarmalleihin ole saatavissa. Ensi vuonna valikoima kasvaa sähkömoottorisella Vivarolla.Hinnat alkaen -mallia lukuun ottamatta Vivaro on sisarmallejaan halvempi. Ensimmäiset etuvetoiset Vivarot tulevat Suomeen jo elokuussa, mutta nelivetoisten Dangelin tekemien autojen aikataulusta ei ole tietoa.Opelin suurin pakettiauto Movano on uudistunut sisarmallinsa Renault Masterin tapaan. Movanossa on Opelille tunnusomainen keula, mutta muuten ohjaamon ja moottorien parannukset on tehty samaan tapaan kuin uudessa Renault Masterissa.