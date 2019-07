Autot

Audi A4 uudistui - näin keulailme muuttui entistä ”bodatummaksi”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Audi on taas terävöittänyt A4:n ilmettä. Keulamaski on aiempaa matalampi ja leveämpi, joka muuttaa auton visuaalista olemusta hieman särmikkäämmäksi ja tiukemmin tietä halaavaksi.Ajovalot katsovat maskin reunoilta tietä terävästi, ja ledit ovat nyt vakiona. Lisähinnalla ne saa myös ajotilanteeseen automaattisesti säätyvinä. Se säästää hermoja syyspimeillä, kun kuskin ei tarvitse jatkuvasti räpsytellä kauko- ja lähivalojen välillä.Sivulinja on yhä hillityn yksinkertainen, ja yhtä voimakkaasti pullistetut pyöränkotelot edessä ja takana kielivät voiman jakautuvan nelivetoisen quattoromaisesti – luonnollisesti myös etuvetoisten mallien kohdalla.Kokonaisuuden pyöristävät farkkuperässä näyttävästi pepun ympäri kiertyvät takavalot.Ledit ovat takanakin vakiona, ja kuskin maksukyvystä ja autokuumeen asteesta riippuen takavaloihin on tarjolla kolme erilaista valojärjestelmää.Ohjaamossa kojelauta on tuttu, mutta palikoita on järjestelty hieman uusiksi. Audin tuttu keskikonsolissa sijaitseva kiertokytkin sitä ympäröivine nappuloineen on poistettu.Isohko 10,1-tuumainen kosketusnäyttö sijaitsee kojelaudan päällä, ja sitä on todellakin kosketeltava.Tämä on sinänsä kelpo ratkaisu ja selkeyttää ohjaamoa, mutta kosketusnäytön sijainnista johtuen näytön tökkiminen vaatii pientä kurottelua.Myös itse tieto- ja viihdejärjestelmä on uusittu, ja samalla Audi on siirtynyt uuteen MIB 3 -käyttöjärjestelmään, jota pyörittää aiempaa tehokkaampi prosessori.Hauskana lisänä Android-pohjaisen älypuhelimen saa toimimaan nyt älyavaimena. Puhelimen vilautus ovenkahvalle poistaa lukituksen, ja puhelimen sujauttaminen sille varattuun langattomaan latausasemaan käynnistää auton automaattisesti. Yhtä autoa kohden voi liittää viisi älypuhelinavainta. Siinä sitä on taas naapurilla ihmettelemistä.Teknisesti isoin uudistus on puolestaan sähkön lisääminen voimalinjoihin. Valtaosa bensakoneista sai kylkeensä 12 voltin sähköjärjestelmän. Se tekee niistä ns. kevythybridejä. Audin omien mittausten mukaan polttoainetta säästyy enimmillään kolme desiä satasella.Ladattavia hybridejä on sen sijaan odotettava vielä tovi, sillä voimalinjojen isompi sähköistäminen aloitetaan isommista mallisarjoista.Halusimme ensikoeajolla tuntumat farkusta eli Avantista, ja silloin oli tyydyttävä tuttuun 190-heppaiseen dieseliin, joka Audin nykykielellä tottelee siis numeroyhdistelmää 40.Auto oli vielä S line -kuoseissa, eli sen keulailme on vielä hieman perusversioita bodatumpi.Koeajolenkki vei Etelä-Alpeille, ja syheröteitä tuli taiteiltua parisen sataa kilometriä.Dieselin vääntöön on helppo ihastua aina vain uudestaan. Aivan alakierroksilla kone hieman nyykähtää, mutta muuten voimaa on tarjolla yllin kyllin. Elämä ratin takana on vaivatonta.Farkun jälkeen siirryimme sedanin rattiin, mutta emme tälläkään kerralla halunneet bensakonetta. Sen sijaan valitsimme V6-dieselin eli uuden S4:n.Kolmilitraisen ja peräti 700 Nm vääntävän myllyn apuna on 48 voltin sähköjärjestelmä, eli tämäkin auto on kevythybridi.Paras vääntö löytyy vasta 2500 kierroksen kohdalta, mutta voimaa on runsaasti jo alarekisterissäkin.Tässä sähkön hienous voimalinjassa nousee esiin. Moottori tuntuu vastaavan erinomaisen kerkeästi kaasualan kutitteluihin. Ajaminen on todella jouheaa ja nautinnollista.Suomeen uudistetut A4:t saapuvat syksyn aikana. Ensin saapuvat kolme bensakonetta ja kaksi dieseliä. Näiden perässä saapuvat etuvetoinen pikkudiesel sekä korotetulla maavaralla koristeltu Allroad.Näiden jälkeen on sitten S4:n vuoro.